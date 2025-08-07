Opportunità di lavoro a Bordighera: l'Hotel Parigi cerca un cameriere

L’Hotel Parigi, storica struttura alberghiera affacciata sul mare di Bordighera, è attualmente alla ricerca di un cameriere da inserire nel proprio staff. L’annuncio si rivolge a professionisti del settore che desiderano lavorare in un ambiente elegante e dinamico, a contatto con una clientela internazionale.
La figura ricercata dovrà possedere esperienza pregressa nel ruolo, dimostrando competenza nel servizio ai tavoli, attenzione al cliente e capacità di lavorare in team. È inoltre richiesta la conoscenza di almeno una lingua straniera, requisito fondamentale per garantire un servizio di qualità agli ospiti provenienti da tutto il mondo.
Gli interessati possono inviare il proprio curriculum vitae all’indirizzo email: davide@hotelparigi.com
L’Hotel Parigi rappresenta una realtà consolidata nel panorama turistico della Riviera dei Fiori, e offre l’opportunità di entrare a far parte di uno staff professionale e appassionato. Un’occasione da non perdere per chi desidera crescere nel settore dell’ospitalità.