A Torino niente più code per ritirare le multe, tra qualche giorno si potranno scaricare online

Niente più code agli uffici per pagare le multe: da giovedì sarà possibile scaricarle e pagarle direttamente online. Sono circa un milione l'anno gli avvisi che il Comune di Torino manda a casa di chi compie una contravvenzione e, se il multato non è a casa a ritirare la raccomandata, allora viene lasciato nella buca delle lettere un avviso di giacenza, da ritirare agli uffici dove spesso bisogna fare lunghe code. Per ridurre il problema, il Comune avvierà a partire da giovedì 26 la possibilità di scaricare via mail la multa in questione, evitando ai cittadini di doversi recare fisicamente a ritirarla, ed è in fase di sperimentazione la consegna digitale tramite app IO, che potrebbe evitare il pagamento delle spese di notifica.

Il processo di digitalizzazione

A dare la notizia è l'assessore alla Polizia Municipale Marco Porcedda, dopo che a dicembre il Consiglio Comunale aveva approvato una mozione proposta dal vicecapogruppo di Torino Bellissima Pierlucio Firrao che chiedeva di digitalizzare le multe, per potere scaricare i verbali in autonomia. "Il processo di digitalizzazione delle multe - ha comunicato Porcedda in prima Commissione - sta andando avanti e prevede già la possibilità dell'invio delle multe in digitale a chi ha la PEC ed è iscritto al portale INAD. Abbiamo iniziato a mettere a terra altre iniziative per chi ha l'app IO ( https://www.torinoggi.it/2024/09/11/leggi-notizia/argomenti/cronaca-11/articolo/multe-1.html ), in modo che riceva la notifica e possa pagare con la riduzione del 30% e senza spese di notifica e di procedimento".



"È in fase di sperimentazione la consegna tramite app IO di 1300 segnalazioni - ha spiegato Roberto Mangiardi, direttore del Dipartimento Corpo di Polizia Locale - Inoltre dal 26 settembre l'avviso lasciato in posta conterrà un QR code che indirizza sulla pagina web 'Spike Ritiro Digitale' dove va inserito il numero di cellulare e la mail, allegato il fronte retro del documento identità e dopo un controllo della ditta in appalto sarà inviato un link che permette di scaricare il documento senza doversi più recare nei luoghi di deposito dell'atto. I test sono andati a buon fine e tra pochi giorni tutti coloro che hanno per lo meno una mail, indipendentemente dal possesso di una PEC o dello Spid, avranno la possibilità di prendere contezza della multa senza avere ulteriori disagi".

Uno sconto del 30%

La multa, scaricata in questo modo, potrà essere pagata con lo sconto del 30% entro tre giorni dal momento del download, e non dal momento di ricezione dell'avviso. Se dopo 10 giorni il multato non andrà fisicamente a ritirare la multa né la scaricherà, allora saranno considerati trascorsi i termini per poter pagare la tariffa ridotta. Nel caso della ricezione via PEC, invece, i tre giorni partono al momento della ricezione dell'email. "La digitalizzazione delle multe - ha commentato con soddisfazione Firrao - sta diventando realtà: un successo per una battaglia importante di Torino Bellissima".