La Tav rallenta, Avs: "Una chimera il completamento al 2033, si investa sul trasporto pubblico"

"Il completamento delle opere si aggira intorno ai 20 miliardi di cui il 50% cofinanziato dall'Europa che in questo settennato (2021-2027) ha stanziato "solo" 700 milioni di euro. Nei sette anni successivi (2028-2035) dovrebbe stanziare la cifra rimanente, ma è la stessa Commissione a mettere nero su bianco che ciò difficilmente avverrà: anche nel caso inverosimile che raddoppiassero la cifra stanziata sinora, saremmo ben lontani dal saldo complessivo, rimandando al bilancio ancora successivo (2036-2043). È chiaro che l'ipotesi di terminare l'opera nel 2033 sia una chimera" dichiara Marco Grimaldi vicecapogruppo AVS alla Camera, commentando la Decisione di Esecuzione della Commissione Europea che riguarda le modalità di applicazione sull'attuazione del progetto transfrontaliero Lione-Torino, in cui si legge che che "Il progetto è un impegno a lungo termine che richiede la pianificazione di investimenti in diversi cicli di bilancio"

"Abbiamo già detto più volte che UE e Francia stanno chiaramente disinvestendo da un progetto che è nato male e continuato peggio. L'unico che continua a crederci, per ragioni oramai ideologiche, è il Governo italiano, che ancora con l'ultima finanziaria ha impegnato 1 miliardo aggiuntivo di risorse sul TAV: lo ribadiamo, per noi quelle sono risorse sottratte a investimenti davvero utili, come quelli sul trasporto pubblico metropolitano in una delle province con l'aria più inquinata d'Europa. Non è possibile che non si trovino risorse per le metro 1 e 2 di Torino (ad oggi mancano circa 800 milioni su progetti già in stato avanzato, senza nemmeno considerare il prolungamento della linea 2 a Rivoli) e poi si buttino fiumi di denaro pubblico in un progetto che è di fatto bloccato: dalla Regione continueremo a chiedere che si riveda l'ordine di priorità sugli investimenti" conclude Alice Ravinale capogruppo AVS in Regione Piemonte.