Viadotto Asti-Cuneo: in un video le fasi di posa dell’impalcato metallico da 290 tonnellate [VIDEO]

Nella notte tra il 7 e l’8 agosto si è svolto il varo di un concio di impalcato metallico del peso di circa 290 tonnellate, che scavalca la Strada Provinciale 7.

Il concio, lungo 50 metri circa, è stato preassemblato a terra nella vicina area di cantiere ed è stato posizionato tramite una lenta rotazione in quota tra le pile 5 e 6 (direzione Asti). La trave è stata varata con le predalles metalliche già installate, al fine di limitare al minimo le interferenze con il traffico nelle fasi successive di realizzazione della soletta in calcestruzzo.

Il Viadotto SP7 prevede la realizzazione di due impalcati distinti in struttura mista acciaio-calcestruzzo, a cassone aperto su otto campate di luce variabile.

La lunghezza complessiva è di 399,65 metri in direzione Asti e 404,20 metri in direzione Cuneo. È sorretto da sette pile in calcestruzzo armato, a forma di Y, hanno altezze comprese tra 9,4 e 10,9 metri mentre le fondazioni sono di tipo indiretto, su pali trivellati.

L’intervento appena portato a termine rappresenta una fase fondamentale nella costruzione del nuovo viadotto, funzionale allo scavalco dell’attuale SP7, e si inserisce nel più ampio impegno di Itinera per la realizzazione di questa infrastruttura strategica per il Piemonte e il nord-ovest del Paese.

Nel video che segue, a velocità raddoppiata, le operazioni di posa.

IL VIDEO