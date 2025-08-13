Allerta listeria, Carrefour ritira tre prodotti per rischio microbiologico

In un periodo di altissima attenzione sulla sicurezza alimentare, anche a seguito dei recenti e gravi casi di botulismo che hanno scosso l'opinione pubblica nazionale, si registra un nuovo intervento preventivo nella grande distribuzione. GS S.p.A., la società che gestisce i supermercati a marchio Carrefour, ha disposto il richiamo di tre prodotti per un possibile rischio microbiologico legato alla presenza del batterio Listeria monocytogenes.

Questa azione, si legge in una nota dell'azienda, testimonia l'impegno costante nel monitorare i prodotti in vendita e nell'intervenire tempestivamente a tutela della salute dei consumatori, in un'ottica di massima prevenzione.



I prodotti interessati dal richiamo

I richiami, diffusi tra l'8 e l'11 agosto, riguardano due preparazioni a base di pesce e un formaggio. Nello specifico, i consumatori sono invitati a non consumare e a restituire al punto vendita per il rimborso o a gettare i seguenti prodotti:

Cotolette di merluzzo carbonaro in pastella a marchio Carrefour Il Mercato, in confezione da 200 grammi. Il lotto di produzione interessato è il 5212531, con data di scadenza 17 agosto 2025.

Filetti impanati di merluzzo d'Alaska, sempre a marchio Carrefour Il Mercato, in confezione da 220 grammi. Il richiamo riguarda il lotto 5213532, con scadenza fissata al 18 agosto 2025. Entrambi i prodotti a base di merluzzo sono realizzati dall'azienda Cite Marin nello stabilimento francese di Kervignac (FR 56.094.004 CE).

Buche chevre La Belle du Bocage, un formaggio di capra a latte crudo venduto al banco gastronomia o preincartato (peso variabile). In questo caso il richiamo riguarda tutte le scadenze comprese tra il 25 luglio e il 12 agosto. Il prodotto è commercializzato e prodotto da Fromagerie Chavegrand (FR 23.117.001 CE).



Cos'è la listeria e a quali sintomi prestare attenzione

La listeriosi è un'infezione causata dal batterio Listeria monocytogenes, che può trovarsi nel suolo, nell'acqua e in alcuni animali. Il contagio avviene principalmente attraverso il consumo di cibi contaminati.

Nella maggior parte delle persone sane, l'infezione può causare sintomi lievi e passeggeri, simili a quelli di una gastroenterite, come febbre, nausea, vomito e dolori muscolari. Tuttavia, l'attenzione deve essere massima per le categorie più vulnerabili.

Come specificato negli avvisi di richiamo, "le donne in gravidanza e le persone immunodepresse e gli anziani devono prestare particolare attenzione a questi sintomi". Nelle donne in gravidanza, l'infezione può avere conseguenze serie sul feto, mentre nelle persone con un sistema immunitario fragile la listeriosi può manifestarsi in forme più gravi, come meningiti o setticemie, che richiedono un intervento medico immediato.

L'invito, per chiunque avesse consumato i prodotti appartenenti ai lotti indicati e manifestasse febbre, anche se isolata, o mal di testa, è quello di consultare il proprio medico curante, segnalando il consumo dell'alimento. Per ulteriori chiarimenti, Carrefour ha messo a disposizione dei consumatori il numero verde 800/650650.