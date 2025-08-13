Giulia De Lellis e Tony Effe, fuga romantica in Puglia in attesa di... Priscilla

(Adnkronos) -

Sole, relax e dolce attesa. Giulia De Lellis e Tony Effe si stanno godendo una pausa romantica in Puglia, a poche settimane dalla nascita della loro prima figlia, Priscilla, attesa per la fine di agosto. La coppia ha scelto Savelletri, in provincia di Brindisi, per una breve fuga dagli impegni di lavoro.

I due hanno alloggiato in un resort di lusso, dove Tony Effe ha approfittato della vacanza per dedicarsi a una delle sue più grandi passioni, il golf. Giulia, invece, ha preferito il relax lasciandosi coccolare dal mare, dalle spiagge e dai sapori pugliesi. Raramente i due condividono foto social che riguardano la loro relazione, piuttosto preferiscono mantenere un profilo piuttosto riservato.

Ma recentemente, è stata proprio l'influencer da 5,5 milioni di follower su Instagram a svelare alcuni dettagli sulla gravidanza e sulla relazione con il rapper. "La mia gravidanza sta andando nei migliori dei modi, sto benissimo. Mi sento fortunata e non è scontato. Sono molto felice perché è stata una gravidanza desiderata, cercata, voluta, volutissima", ha detto Giulia De Lellis.

L'influencer ha rivelato di aver voluto aspettare il momento giusto, nonostante il compagno fosse pronto già da tempo: "Fosse stato per il mio ragazzo, penso dopo i 2 o 3 mesi già potevamo iniziare ad avere un bambino, io ho preferito far passare delle situazioni, prenderci una casa un po' più grande", ha raccontato. La bambina si chiamerà Priscilla, nome scelto proprio dal rapper romano: "Significa antica, qualcosa di estremamente nobile e importante. Sono completamente innamorata del suo nome. Quando lui mi ha detto questo nome io mi sono innamorata di nuovo di lui. Il modo in cui me l'ha detto mi ha fatta emozionare", ha spiegato.