Tenta una rapina all'esterno di un supermercato di Ivrea: arrestato

La polizia ha arrestato a Ivrea un cittadino italiano di quarantacinque anni per tentata rapina impropria, resistenza e minaccia a pubblico ufficiale, danneggiamento e furto aggravati.



La Volante è intervenuta presso un supermercato del quartiere porta Vercelli di Ivrea, dove era stata segnalata una persona molesta che, nel parcheggio, aveva appena rubato due telefoni cellulari da un furgone di proprietà di due persone in fila alla cassa del supermercato stesso; costoro, appena notato quanto stava accadendo, avevano richiesto l’intervento della polizia e, intanto, erano usciti per bloccare il malvivente.



In brevissimo tempo, sono giunti sul posto gli agenti del Commissariato, che hanno bloccato il quarantacinquenne proprio mentre stava aggredendo una delle vittime del furto, per potersi dare alla fuga.



I poliziotti sono stati a loro volta fatti oggetto di minacce, calci e pugni da parte dell’uomo che, una volta immobilizzato e fatto accomodare all’interno della Volante, ha danneggiato in modo significativo anche l’abitacolo del veicolo.



L’uomo, che risulta sottoposto alla misura di sicurezza della libertà vigilata, è stato posto agli arresti domiciliari. L’Autorità Giudiziaria ha convalidato l’arresto.