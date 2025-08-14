Escursionista muore per un malore sul sentiero della Conca del Pra

Stava percorrendo il sentiero sulla destra orografica che collega la frazione di Villanova, nel Comune di Bobbio Pellice, alla Conca del Pra, quando è stato colto da un malore improvviso ed è morto prima di essere trasportato in ospedale con l’elisoccorso. È accaduto ieri pomeriggio, mercoledì 13 agosto, verso le 17, nella località turistica dell’alta Val Pellice ad un escursionista sessantacinquenne di Candiolo. Sul posto sono accorsi i Carabinieri forestali.