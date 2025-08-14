 / Cronaca

Escursionista muore per un malore sul sentiero della Conca del Pra

Vittima un 65enne di Candiolo: inutili i soccorsi, intervenuti anche i Carabinieri forestali

La Conca del Pra

Stava percorrendo il sentiero sulla destra orografica che collega la frazione di Villanova, nel Comune di Bobbio Pellice, alla Conca del Pra, quando è stato colto da un malore improvviso ed è morto prima di essere trasportato in ospedale con l’elisoccorso. È accaduto ieri pomeriggio, mercoledì 13 agosto, verso le 17, nella località turistica dell’alta Val Pellice ad un escursionista sessantacinquenne di Candiolo. Sul posto sono accorsi i Carabinieri forestali.

