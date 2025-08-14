Marito e moglie spacciano droga al Lago Sirio: il blitz in casa dei Carabinieri

Nel corso di un servizio finalizzato al contrasto dello spaccio di droga, i Carabinieri di Strambino, hanno arrestato un cittadino albanese di 47 anni per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.



L’attività investigativa è nata in seguito ai controlli che i militari dell’Arma stanno effettuando in questo periodo estivo presso il Lago Sirio, dove nella circostanza diverse persone sono state segnalate alla Prefettura di Torino come consumatori di sostanze stupefacenti.

Il blitz è scattato nel pomeriggio del 12 agosto.

In seguito alla perquisizione domiciliare sono stati rinvenuti 117, 1 grammi di “hashish”, 862,4 grammi di “cocaina”, un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento e 4500 euro in contanti probabilmente frutto dell’attività di spaccio. Inoltre è stata e denunciata per il medesimo reato la moglie italiana convivente di 38 anni. L’uomo, a seguito dell’arresto, è stato condotto presso la Casa Circondariale di Ivrea. " L'indagine è coordinata dalla Procura di Ivrea.