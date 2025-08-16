 / Economia e lavoro

Dario Biato Real Estate porta la tua casa sui mercati esteri: “Strategie mirate per valorizzare ogni immobile”

Dario Biato: “Grazie a un sistema consolidato e a una figura dedicata, possiamo proporre abitazioni italiane in Paesi ad alto potenziale di acquisto, raggiungendo mercati che oggi guardano con interesse al nostro territorio”

Vendere casa non significa più limitarsi al mercato locale o nazionale. Con Dario Biato Real Estate, oggi è possibile proporre il proprio immobile anche all’estero, in Paesi dove la domanda è alta e il potere d’acquisto è spesso superiore.

“All’interno delle mie agenzie – spiega Dario Biato, titolare dell’agenzia – c’è la possibilità di proporre sui mercati esteri la propria abitazione. Lo facciamo con un sistema ormai consolidato, che prevede una figura dedicata esclusivamente a questo lavoro: una persona che, ogni giorno, monitora le richieste provenienti dal mercato europeo e non solo, per le nostre proprietà”.

Questa apertura ai mercati internazionali può rappresentare un’opportunità preziosa soprattutto per quei proprietari che vogliono vendere a un prezzo più competitivo o raggiungere acquirenti con maggiore capacità di spesa. “Se un cliente ci affida l’incarico in esclusiva – prosegue Biato – realizziamo un piano di marketing mirato, costruito su misura per il suo immobile, con un posizionamento strategico su mercati oggi molto attrattivi e in forte fermento, come Francia, Olanda, Svizzera e Germania, senza dimenticare i Paesi emergenti”.

Tra le sorprese di questa fase storica, ci sono anche mercati extraeuropei in forte crescita. “In Liguria, e in particolare nelle province di Savona e Imperia, stiamo ricevendo richieste persino dall’Uruguay – racconta Biato –, un Paese che negli ultimi anni ha visto crescere il PIL e formarsi una classe media con un forte interesse per l’Italia. Molti uruguaiani hanno origini italiane e questo aumenta il fascino del nostro mercato”.

Anche la Romania rientra tra i bacini di interesse, con un legame culturale e affettivo che continua ad attrarre potenziali acquirenti. Ma Dario Biato Real Estate non si concentra esclusivamente su immobili di lusso: “Il nostro obiettivo è valorizzare qualsiasi tipo di abitazione – precisa – mettendola nelle condizioni migliori per essere venduta. Non importa che sia una villa di pregio o un appartamento di taglio medio: la strategia si costruisce in base alle sue caratteristiche e al pubblico giusto”.

I risultati finora ottenuti confermano l’efficacia del metodo. “Chiunque voglia capire come funziona il processo – conclude Biato – può venire in una delle nostre sedi. Un nostro agente sarà pronto a spiegare passo dopo passo le opportunità che possiamo offrire e come trasformare una vendita in un successo, anche oltre confine”.

Dario Biato Real Estate – Con trent’anni di esperienza, è una realtà in continua evoluzione, con sedi operative a Genova, Savona, Imperia, Alessandria, Verona e Durazzo (Albania). L’agenzia coniuga professionalità, innovazione e una forte componente umana, mantenendo sempre uno sguardo aperto verso le nuove sfide del mercato.

Telefono: +39 348 516 0233
Email: db.prestigerealestate@gmail.com

I.P.

