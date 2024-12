Musei aperti anche a Natale e Capodanno: ecco quali si possono visitare in città

La cultura non va in vacanza. Dal Museo del Cinema alla Gam, sono diversi musei e le gallerie in città che restano aperti al pubblico. Pronti ad accogliere il pubblico di torinesi e non solo da Natale a Capodanno e fino all’Epifania con orari e aperture straordinarie.

MUSEO DEL CINEMA

Il Museo Nazionale del Cinema e l’Ascensore panoramico saranno sempre aperti con prolungamento dell’orario fino alle ore 20, variazioni di orario e alcune aperture straordinarie: Martedì 24 dicembre 2024 (Vigilia di Natale) 9 – 18 Mercoledì 25 dicembre 2024 (Natale) 14 – 20 Giovedì 26 dicembre 2024 (S. Stefano) 9 – 20 Martedì 31 dicembre 2024 (S. Silvestro) 9 – 18 Mercoledì 1° gennaio 2025 (Capodanno) 14– 20 Lunedì 6 gennaio 2025 (Epifania) 9 – 20



MASTIO DELLA CITTADELLA La mostra Beyond Alien: H.R. Giger sarà aperta al pubblico regolarmente da lunedì a venerdì dalle ore 09.30 alle ore 19.30 e sabato e domenica dalle ore 09.30 alle 20.30, con la sola chiusura del giorno di Natale e le modifiche nei seguenti giorni: 26 dicembre 2024 (Santo Stefano) 9.30-20.30 31 dicembre 2024 (San Silvestro) 9.30-17.30 1° gennaio 2025 (Capodanno) 14.30-20.30 GAM e MAO La Gam e Mao Torino seguiranno i seguenti orari nei dei giorni festivi, con sola chiusura il giorno di Natale: Lunedì 23 dicembre: Apertura straordinaria 10-18

Martedì 24 dicembre: 10-14 (chiuso il pomeriggio)

Giovedì 26 dicembre: 10-18

Lunedì 30 dicembre: Apertura straordinaria 10-18

Martedì 31 dicembre: 10- 14 (chiuso il pomeriggio)

Mercoledì 1 gennaio: 14 - 18 (chiuso il mattino)

Lunedì 6 gennaio: Apertura straordinaria 10 -18 PALAZZO MADAMA Palazzo Madama sarà chiusura il giorno di Natale e il primo dell’anno, diversamente seguirà i seguenti orari:



Lunedì 23 dicembre: 10:00-18:00

Martedì 24 dicembre: 10:00-14:00 (chiuso il pomeriggio)

Giovedì 26 dicembre: 10:00-18:00

Lunedì 30 dicembre: 10:00-18:00

Martedì 31 dicembre: 10:00 - 14:00 (chiuso il pomeriggio)

Lunedì 6 gennaio: 10:00-18:00 MUSEO EGIZIO

Il Museo Egizio resterà chiuso il giorno di Natale e il 31 dicembre, negli altri giorni seguirà i seguenti orari: martedì 24 dicembre 9 - 14 venerdì 27 dicembre 9 - 20 sabato 28 dicembre 9 - 20 domenica 29 dicembre 09 - 20 lunedì 30 dicembre 9 - 18.30 lunedì 6 gennaio 09- 18.30 REGGIA DI VENARIA

Il giorno di Natale la Reggia di Venaria e il Castello della Mandria sono chiusi. Martedì 24 dicembre, la Reggia di Venaria e il Castello della Mandria chiudono alle ore 15. Dal 26 dicembre fino al 6 gennaio, sono sempre aperti.

In occasione delle Sere di Natale alla Reggia inoltre apertura del Piano Nobile della Reggia e delle mostre in corso, anche in orario serale (con biglietto a parte): dalle ore 17 fino alle 21 nei giorni feriali (27 e 30 dicembre e 2, 3 gennaio 2025), dalle 18.30 fino alle 22 il sabato, la domenica e i festivi (26, 28, 29 dicembre e 1°, 4, 5 e 6 gennaio 2025) (ultimo ingresso mezz’ora prima). Il 31 dicembre non è previsto il prolungamento dell'orario serale. Mercoledì 1° gennaio 2025, apertura posticipata alle ore 11 di Reggia e Castello della Mandria. MUSEI REALI

Durante le festività natalizie, gli orari di apertura dei Musei Reali subiranno alcuni cambiamenti.



Lunedì 23 dicembre Musei Reali, Giardini Reali e Sale Chiablese – Mostra La Grande Arte Italiana, CHIUSO

Biblioteca Reale, consultazione dalle ore 8.30 alle 18.30. Martedì 24 dicembre

Musei Reali 9 – 16

Giardini Reali 9 – 16. Sale Chiablese – Mostra La Grande Arte Italiana 9.30 – 17.30,

Biblioteca Reale, consultazione dalle ore 8.30 alle 18.30. Mercoledì 25 dicembre

Musei Reali, Giardini Reali e Biblioteca Reale. CHIUSO.

Sale Chiablese – Mostra La Grande Arte Italiana 12 – 19.30 Giovedì 26 dicembre

Aperto 9-19 Venerdì 27, sabato 28 e domenica 29 dicembre

Aperto 9-19 Lunedì 30 dicembre

Musei Reali 10 – 19

Giardini Reali 10 – 17

Sale Chiablese – Mostra La Grande Arte Italiana 9.30 – 19.30

Biblioteca Reale – Consultazione 8.30 – 18.30 Martedì 31 dicembre

Musei Reali 9 – 18,

Giardini Reali 9 – 17

Sale Chiablese – Mostra La Grande Arte Italiana 9.30 – 17.30

Biblioteca Reale – Consultazione 8.30 – 18.00 Mercoledì 1° gennaio, Capodanno

Biblioteca Reale CHIUSA

Palazzo Reale, Armeria e Cappella della Sindone 10-18, tariffa speciale euro 10

Sale Chiablese – Mostra La Grande Arte Italiana 12 – 19.30 Giovedì 2, venerdì 3 e sabato 4 gennaio

Aperto 9 – 19, chiusura biglietteria ore 18 Domenica 5 gennaio, Domenica al museo con ingresso gratuito e prenotazione online obbligatoria su www.coopculture.it Lunedì 6 gennaio

Musei Reali 9 – 19

Giardini Reali 9 – 17, ingresso libero

Sale Chiablese – Mostra La Grande Arte Italiana 9.30 – 19.30 Chiusura settimanale mercoledì 8 gennaio 2025 Dal 6 gennaio 2025, i Musei Reali resteranno aperti ogni lunedì e il giorno di chiusura infrasettimanale sarà differito al mercoledì.