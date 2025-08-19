Auto mia, quanto mi costi: nel 2025 l'Rc cresciuta del 10% a Torino

ll 2025 è iniziato con brutte notizie per gli automobilisti torinesi; secondo l’Osservatorio di Facile.it, in Piemonte le tariffe Rc auto continuano a crescere tanto è vero che per assicurare un veicolo a quattro ruote in provincia di Torino occorrono in media 656,17 euro, vale a dire il 10% in più rispetto a sei mesi prima.

I dati del 2024 in tutto il Piemonte

Guardando all'intera regione, inoltre, emerge che per più di 46.000 automobilisti piemontesi che hanno denunciato un sinistro con colpa nel 2024 scatteranno ulteriori aumenti legati al peggioramento della classe di merito. Se nella regione la quota di guidatori colpiti dai rincari a causa di un sinistro con colpa è pari all'1,9% del totale, in provincia di Torino la percentuale arriva al 1,84%, il terzo dato più basso rilevato in Piemonte.

Il confronto tra le diverse province

Analizzando il campione su base provinciale emerge che l'area piemontese che ha registrato la percentuale più alta di guidatori che, nel 2024, hanno denunciato un sinistro con colpa è Cuneo (2,47%), seguita da Biella (2,42%), Asti (2,27%), Verbano-Cusio-Ossola (2,10%) e, a breve distanza tra di loro, Alessandria (1,88%) e Torino (1,84%). Chiudono la classifica Vercelli (1,78%) e Novara (1,56%).