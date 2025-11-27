Solo 17 secondi per attraversare”, nel mirino gli attraversamenti di via Onorato Vigliani

Tempi semaforici troppo stretti e attraversamenti difficili anche per chi si muove senza difficoltà motorie: è la criticità segnalata all’incrocio tra via Onorato Vigliani e via Pio VII e (in seconda battuta) all'incrocio tra via Onorato Vigliani e via Artom.

A sollevare il problema è il vicecapogruppo del Partito Democratico della Circoscrizione 2, Giovanni Caci, che denuncia una situazione particolarmente rischiosa: "L’attraversamento per i pedoni dura circa 17 secondi. Ed è complicato completarlo tutto, non solo per gli anziani - spiega il consigliere -. A metà non c’è un’area di sosta. Forse bisognerebbe allungare i tempi o trovare un'altra soluzione".

Un lasso di tempo che, nelle ore di punta, mette in difficoltà famiglie, studenti e lavoratori che ogni giorno utilizzano quei passaggi per raggiungere scuole, fermate dei bus e attività commerciali della zona (vedi il mercato attualmente presente).

Sulla questione interviene, in risposta, anche il coordinatore alla Viabilità della Circoscrizione 2, Alessandro Nucera, che conferma l’attenzione sul caso: "Il problema verrà segnalato, ma non abbiamo certezze sui provvedimenti che verranno presi".