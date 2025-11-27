Papa Leone XIV verrà a Torino: "Voglio vedere la Sindone"

Torino è pronta ad accogliere Papa Leone XIV. Il santo Padre, sul volo verso Ankara, ha infatti detto: "È mia volontà visitare Torino e vedere la Sindone. Ancora non c’è una conferma sulla data, ma verrò".

I precedenti

Il suo predecessore Papa Francesco era venuto nel capoluogo, nel giugno 2015, per l'ostensione della Sindone e per celebrare il bicentenario della nascita di San Giovanni Bosco. Papa Benedetto XVI visitò invece la reliquia del Duomo nel maggio 2010, durante un'ostensione straordinaria.

Repole: "Chiesa di Torino pronta ad accoglierlo"

Ed in attesa dell'annuncio ufficiale, il Cardinale Roberto Repole commenta: “La Chiesa torinese, e credo l’intera città, sono pronte ad accogliere Leone XIV con grande gioia".

"Dal primo giorno - prosegue l'Arcivescovo di Torino - del suo Pontificato, Leone XIV ha portato l’attenzione sullo sguardo di Gesù, unica e vera fonte della pace che il mondo sta invocando con tanta trepidazione".

"La Sindone rimanda alla morte e alla sofferenza, ma soprattutto alla risurrezione di Gesù e alla vittoria della vita, un segno che da Torino si diffonde in tutto il mondo” conclude Repole.