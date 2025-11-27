Natale in viaggio con Anduma! a Chiusa di Pesio. Tre giorni di benessere, relazioni e scoperta

C’è un momento, nella vita di molte persone anziane, in cui tutto sembra rallentare. Le giornate si fanno ripetitive, le uscite rare, le occasioni di socialità si assottigliano.

Con Anduma!, progetto di turismo sociale ideato da Zenith Società Cooperativa Sociale, vogliamo offrire una risposta semplice e concreta a tutto questo: rimettere in moto il desiderio, la curiosità, la possibilità di uscire, conoscere, vivere.

Pensato per persone over 65 in situazioni di fragilità economica, Anduma! propone brevi viaggi accessibili, accompagnati da operatori esperti, per scoprire mete belle e accoglienti del Piemonte. Ma soprattutto, offre esperienze condivise, fatte di piccole scoperte, nuove amicizie e momenti autentici.

Dopo le prime due tappe del 2025 a Torre Pellice e Valdieri, il progetto torna con una proposta speciale per il periodo natalizio.

Dal 24 al 26 dicembre, il gruppo partirà per Chiusa di Pesio, incantevole borgo ai piedi delle Alpi cuneesi. Tre giorni di serenità tra passeggiate tranquille, visite culturali, atmosfere di festa e un pranzo di Natale al ristorante, con piatti speciali e calore condiviso.

Durante il soggiorno si visiterà anche il vicino paese di Peveragno, animato dalla manifestazione “Natale in Contrada”, tra luci, mercatini, musica e tradizione.

L’alloggio sarà presso l’Hotel Cannon d’Oro, in camere doppie con formula pensione completa.

L’obiettivo di Anduma! non è solo “portare in gita”, ma creare occasioni di benessere reale: rompere l’isolamento, stimolare corpo e mente, accendere emozioni positive. Viaggiare, anche per pochi giorni, può avere un effetto profondamente rigenerante, soprattutto quando lo si fa in gruppo, in un contesto accogliente di cura e relazione.

“Anduma! non è un pacchetto turistico: è una possibilità. Una porta aperta. Un ‘sì, puoi ancora farlo’. E chi parte, spesso torna diverso. Più sorridente, più vivo. Con nuovi legami nel cuore.”

Il progetto è riservato a persone over 65 con un ISEE non superiore a 10.160 euro, in linea con la sua finalità sociale e inclusiva.

Info e iscrizioni:

Chiama il numero 328 878 6096 oppure compila il form sul sito www.cooperativazenith.it

I posti sono limitati. Le iscrizioni sono aperte.

[Anduma! è un progetto a cura di Zenith Società Cooperativa Sociale, realizzato con il contributo dell’Otto per mille della Chiesa Valdese – Unione delle Chiese Metodiste e Valdesi]