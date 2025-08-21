Contestazione dei pro Pal: fischiata la squadra israeliana durante la presentazione della Vuelta

Contestazioni in Piazza Castello per la Vuelta di Spagna. Il motivo: la presentazione della squadra Israel Premier Tech durante la cerimonia in Piazzetta Reale. Alcuni membri del movimento Torino Per Gaza hanno protestato contro la presenza del team israeliano, fischiando e sventolando bandiere della Palestina mentre venivano annunciati i nomi dei ciclisti.

L'accusa è di utilizzare gli eventi internazionali per legittimare la propria posizione internazionale durante il genocidio in corso a Gaza. La protesta non è andata oltre qualche sventolio tra la folla - di fronte al palco - e fuori dalla Piazzetta Reale, in piazza Castello, al passaggio dei ciclisti del team dopo la presentazione.