21 agosto 2025

Contestazione dei pro Pal: fischiata la squadra israeliana durante la presentazione della Vuelta

Bandiere e fischietti contro la presenza del team Israel Premier Tech in Piazzetta Reale

Contestazioni dei pro Pal alla presentazione delle squadre della Vuelta

Contestazioni dei pro Pal alla presentazione delle squadre della Vuelta

Contestazioni in Piazza Castello per la Vuelta di Spagna. Il motivo: la presentazione della squadra Israel Premier Tech durante la cerimonia in Piazzetta Reale. Alcuni membri del movimento Torino Per Gaza hanno protestato contro la presenza del team israeliano, fischiando e sventolando bandiere della Palestina mentre venivano annunciati i nomi dei ciclisti.

L'accusa è di utilizzare gli eventi internazionali per legittimare la propria posizione internazionale durante il genocidio in corso a Gaza. La protesta non è andata oltre qualche sventolio tra la folla - di fronte al palco - e fuori dalla Piazzetta Reale, in piazza Castello, al passaggio dei ciclisti del team dopo la presentazione.

Francesco Capuano

