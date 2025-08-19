Il grattacielo della Regione Piemonte diventa quartier generale della Vuelta

In occasione della Salida Oficial della Vuelta a España 25, il Grattacielo Piemonte diventa il centro nevralgico dell’organizzazione dell’evento. L’edificio, sede istituzionale della Regione, diventa il quartier generale ufficiale della corsa, accogliendo tutte le attività logistiche, operative, istituzionali e mediatiche legate alla grande partenza italiana, prevista per il 23 agosto da Torino Venaria Reale. Dal 20 al 22 agosto, il Grattacielo ospiterà riunioni tecniche, briefing operativi e incontri ufficiali. In un’unica sede saranno riuniti organizzatori spagnoli, referenti regionali, autorità locali, squadre partecipanti e operatori del settore. Sport, istituzioni e territorio collaboreranno fianco a fianco per garantire il buon svolgimento della manifestazione.

“Il Grattacielo Piemonte è la casa di tutti i piemontesi e in questi giorni diventa anche la casa della Vuelta 25 - dichiarano Alberto Cirio, presidente della Regione Piemonte, e Paolo Bongioanni, assessore al Commercio, Agricoltura e Cibo, Turismo, Sport e Post-olimpico, Caccia e Pesca, Parchi della Regione Piemonte -. Trasformare il cuore istituzionale del nostro territorio nel quartier generale della corsa ciclistica spagnola più importante è una scelta che va oltre la logistica: è un segnale chiaro dell’apertura del Piemonte all’Europa, alla collaborazione tra istituzioni, alla valorizzazione dello sport come strumento di promozione territoriale. Abbiamo voluto che l’intera macchina organizzativa trovasse spazio qui, per sottolineare quanto crediamo in questo evento e nel suo potenziale. È un segnale concreto dell’impegno con cui stiamo lavorando per fare della nostra Regione un punto di riferimento per i grandi eventi.

LA SALA TRASPARENZA E IL CENTRO SERVIZI: DUE ANIME OPERATIVE DEL QUARTIER GENERALE

La macchina comunicativa della Vuelta si concentra nella Sala Trasparenza, uno spazio ampio e luminoso al piano terra del Grattacielo Piemonte (piazza Piemonte 1), che per l’occasione diventerà la Sala Stampa ufficiale. Aperta ai media accreditati il 21 e 22 agosto, accoglierà giornalisti, televisioni, fotografi e operatori della comunicazione, chiamati a raccontare una delle edizioni più attese della corsa, trasmessa in oltre 190 Paesi.

Orari Sala Stampa:

• Giovedì 21 agosto: 10.00 – 20.00

• Venerdì 22 agosto: 09.30 – 19.30

Fondamentale sarà anche il Centro Servizi, struttura autonoma ma integrata, collegata alla torre principale. Dal 20 al 22 agosto, ospiterà riunioni operative, conferenze tecniche e incontri istituzionali, trasformandosi in un hub strategico. Dotato di auditorium da 300 posti, sale eventi e spazi multifunzionali, il Centro Servizi gestirà inoltre gli accrediti per squadre, stampa e staff tecnico, garantendo un’organizzazione conforme agli standard internazionali



Orari Centro Servizi per accrediti stampa:

• Mercoledì 20 agosto: 16.00 – 20.00

• Giovedì 21 agosto: 10.00 – 20.00

• Venerdì 22 agosto: 09.30 – 19.30

Parcheggio:

Per il ritiro dell’accredito o per lavorare in sala stampa, è disponibile il parcheggio della Regione in via Passo Buole 22, Torino.

UN EDIFICIO SIMBOLO DEL PIEMONTE CONTEMPORANEO

Progettato dallo studio Fuksas e inaugurato nel 2022, il Grattacielo Piemonte è oggi la sede unica della Regione. Con i suoi 205 metri di altezza e 43 piani fuori terra, è attualmente il terzo edificio più alto d’Italia, dopo le torri UniCredit e Allianz di Milano. È stato progettato per ospitare tutti gli uffici dell’amministrazione regionale – dalla Presidenza alla Giunta, fino alle direzioni tecniche – in un’unica sede. Inoltre, rappresenta un esempio virtuoso di architettura istituzionale sostenibile.

L’edificio è infatti dotato di impianti geotermici, pannelli fotovoltaici e sistemi di raccolta delle acque piovane, con un’autonomia energetica superiore al 30%, senza l’utilizzo di gas metano. Il Grattacielo è oggi un punto di riferimento architettonico per Torino, che unisce design contemporaneo e sostenibilità. Con la Vuelta 25, ospita il centro operativo della corsa e diventa una vetrina per il Piemonte a livello internazionale. La Regione si conferma così protagonista del ciclismo mondiale, offrendo spazi di alto profilo a servizio dell’evento. La partenza della Vuelta dall’Italia rappresenta molto più di un semplice evento sportivo: è un simbolo concreto di apertura internazionale, collaborazione tra culture e un’occasione unica per mettere in luce il patrimonio e le eccellenze del territorio piemontese. Un messaggio forte che unisce sport, cultura e promozione territoriale, rilanciando il Piemonte come protagonista di respiro globale.

PROGRAMMA - QUARTIER GENERALE VUELTA 25

20 agosto – Apertura del Centro Servizi come centro operativo e punto di accredito

21 agosto – Apertura ufficiale della Sala Stampa nella Sala Trasparenza. Briefing tecnici, incontri istituzionali, interviste.

17.00 – “Teams Presentation La Vuelta 25” in piazzetta Reale, presentazione ufficiale delle squadre e spettacolo con il cantante Antonio Orozco autore della colonna sonora della gara ciclistica.

22 agosto – Prosecuzione delle attività stampa, incontri tecnici e organizzativi.

23 agosto – Partenza ufficiale della Salida Oficial da Torino – Venaria Reale – 12.55.