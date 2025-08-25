 / Attualità

Attualità | 25 agosto 2025, 11:44

Al via il bando per gli studenti: quattro posti di tirocinio in Circoscrizione 8

Il centro civico cerca tirocinanti per raccontare e valorizzare la vita dei quartieri

Nuovi tirocini per la Circoscrizione 8

Nuovi tirocini per la Circoscrizione 8

La Circoscrizione 8 apre le porte a studenti universitari con la pubblicazione del bando per 4 tirocini curriculari. Un’occasione per avvicinarsi al mondo della comunicazione istituzionale e mettere alla prova le proprie competenze digitali in un contesto pubblico.

I tirocinanti selezionati saranno coinvolti in diverse attività: dalla gestione dei social media alla produzione di contenuti per il sito web, passando per la progettazione di campagne informative dedicate ai quartieri della Circoscrizione 8: San Salvario, Cavoretto, Borgo Po, Nizza Millefonti, Lingotto e Filadelfia.

L’esperienza formativa permetterà ai partecipanti di affiancare il lavoro degli uffici circoscrizionali, acquisendo competenze pratiche utili nel campo della comunicazione pubblica e digitale.

La candidatura avviene online attraverso il modulo disponibile sulla pagina dedicata del sito della Città di Torino. La scadenza per la presentazione delle domande è fissata al 7 settembre 2025.

ph.ver.

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO AD AGOSTO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium