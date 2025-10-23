 / Eventi

‘Nel silenzio parlami ancora’ arriva a Pinerolo per raccontare la guerra vista dalle donne

Domani l’appuntamento al Tempio valdese di Pinerolo con la compagnia ‘TeatrAtto’

Una scena dello spettacolo

Domani, venerdì 24 ottobre, alle 21, al Tempio valdese di Pinerolo in Via dei Mille 1, andrà in scena lo spettacolo teatrale ‘Nel silenzio parlami ancora’, presentato dall’Anpi e dall’associazione culturale valdese Ettore Serafino. La rappresentazione, tratta dall’omonimo romanzo dei fratelli Caprio e portata in scena dalla compagnia teatrale ‘TeatrAtto’, vede la partecipazione di Maria Alessandra Rizzone, Francesca Mariano e Guido Bonioli, con Davide Da Ronco al supporto tecnico di suono e luci.

La storia racconta la guerra dal punto di vista femminile, esplora il ruolo delle donne partigiane e invita a riflettere sui danni delle guerre e le loro conseguenze, in un percorso formativo verso la pace e la libertà.

Per informazioni e prenotazioni rivolgersi al numero 3478507755.

Martina De Mieri

