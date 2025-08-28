Reale Mutua Basket Torino, buoni segnali nonostante la sconfitta con il Verona

Si torna in campo per un nuovo test di precampionato. Dopo il primo impegno positivo in Liguria con Pistoia, la tappa odierna per la Reale Mutua Basket Torino è Basiglio, sud Milano, per un’amichevole in casa della storica società locale Milano3 contro la Tezenis Verona, una delle squadre meglio attrezzate di tutto il campionato di Serie A2 Old Wild West, pur priva del lungo americano Justin Johnson tenuto precauzionalmente a riposo e con Tyrus McGee impiegato solo nel primo quarto.

QUINTETTI INIZIALI

Torino: Schina, Teague, Severini, Allen, Bruttini

Verona: Zampini, McGee, Bolpin, Serpilli, Poser

Buon approccio alla sfida per la Reale Mutua: a rotazione, i due registi Schina e Massone trovano la mano calda di Severini dall’arco, mentre Allen mostra grande energia fin dall’inizio su entrambi i lati dal campo. La Scaligera però non è da meno, con una buona difesa comunque dei torinesi a contenere per quanto possibile grande talento del roster di coach Cavina. Uomini di coach Moretti sempre più in fiducia in attacco: la palla gira e i tiri sono ben costruiti, il primo parziale finisce così sul 21-29 per i torinesi dopo la tripla di Tortù.

Reale Mutua che riesce a controllare il ritmo del gioco anche in apertura di secondo quarto, toccando il massimo vantaggio sul 21-37 dopo le triple di Allen, ma non si fa attendere la reazione scaligera, con Baldi Rossi e Zampini ad accorciare le distanze sfruttando un momento di affanno dei torinesi. Coach Moretti chiama timeout per far riprendere fiato ai suoi e Torino riesce a riprendere il controllo con un buon contributo di Zucca dalla panchina. Alla pausa lunga è 36-48 Reale Mutua.

Cambia la musica nella seconda metà di gara: Verona aumenta l’intensità difensiva e mette in seria difficoltà l’attacco della Reale Mutua, che fa fatica a produrre con la stessa continuità del primo tempo. Nel frattempo si accendono Monaldi e Spanghero per ricucire lo strappo fino al 59-61 in chiusura di terzo quarto.

Nell’ultimo periodo la Scaligera continua a colpire dall’arco con i vari Bolpin e Ambrosin e arriva così il sorpasso, mentre per la Reale Mutua inizia a farsi sentire la stanchezza. Verona allunga fino al +9 con Baldi Rossi, Torino però non molla e resta in partita fino alla fine, tentando un recupero in extremis con Massone, ma la tripla del pareggio di Teague finisce sul ferro. L’amichevole si chiude sul 79-76.

Coach Moretti al termine dello scrimmage: “Ci siamo trovati di fronte a una squadra di alto livello, che ha proposto diversi setup tattici. Abbiamo giocato un brillante primo tempo, più sciolti rispetto all’inizio della prima amichevole con Pistoia, con una bella faccia sia in attacco che in difesa. Nella seconda metà di gara la stanchezza si è fatta sentire e abbiamo subito le contromisure tattiche dei nostri avversari. Sono molto contento della voglia dei ragazzi di non mollare e restare in partita fino alla fine. Credo sia un buon fattore e una buona base da cui partire in vista dell’inizio della stagione.”

Reale Mutua Torino – Tezenis Verona 76-79 (29-21, 19-15, 13-23, 15-20)

Torino: Paniagua 1, Schina 5, Bruttini 1, Allen 21, Stazzonelli 7, Osatwna 2, Massone 7, Severini 6, Teague 9, Zucca 7, Tortù 10, Romagnoli ne. Allenatore: Moretti.

Verona: Baldi Rossi 14, Pittana ne, Mecenero, Poser, Bolpin 14, Ambrosin 13, Kuzmanic 1, Zampini 14, McGee 4, Monaldi 11, Serpilli 8, Spanghero. All. Cavina