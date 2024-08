Gli ruba l'auto, tre chitarre elettriche e un amplificatore e poi gli chiede il riscatto: arrestato dai carabinieri

Contattato dal ladro in due diverse occasioni, era stato richiesto del denaro per restituire i beni rubati, con la cosiddetta tecnica del “cavallo di ritorno”. Una sorta di riscatto, insomma: in un primo momento l’uomo ha consegnato 200 euro al malvivente per riavere l’autovettura, ma - dopo la seconda richiesta (100 euro per riavere le chitarre elettriche) - ha denunciato l’accaduto ai carabinieri.