Cento anni dalla morte di Frassati: una mostra al Politecnico di Torino

Il Politecnico di Torino rende omaggio a uno dei suoi studenti più illustri, il beato Pier Giorgio Frassati, nell’anno in cui si celebra il centenario della sua morte. Dal 1 al 5 settembre, la Sala Emma Strada ospiterà la mostra "Conosci Pier Giorgio", un percorso espositivo che ne esplora la figura a tutto tondo, arricchito per l'occasione da materiali inediti provenienti dall'Archivio storico dell'ateneo.

La mostra, ideata dall'agenzia Mediacor per l'Azione Cattolica Italiana, propone un viaggio nella vita di Pier Giorgio, focalizzandosi in particolare su aspetti spesso meno noti al grande pubblico: la sua profonda spiritualità, il suo impegno laicale nel sociale e nella politica, la sua passione per la montagna come luogo di crescita interiore. Per questa speciale esposizione, l’allestimento è stato potenziato con quattro nuovi pannelli dedicati specificamente alla sua esperienza universitaria e al suo legame con il Politecnico, presentando documenti esclusivi e testimonianze dirette che ne raccontano il percorso di studio e la rete di amicizie e interessi maturati tra i banchi dell'ingegneria meccanica.

Ricordare Frassati non è solo un atto di memoria storica, ma un'opportunità per riflettere sull'importanza di coniugare l'impegno intellettuale e professionale con i valori umani e la solidarietà. La sua figura di studente, appassionato e impegnato, dimostra come la costruzione del futuro passi anche attraverso l'esempio di chi ha saputo vivere con coerenza e generosità il proprio tempo, mettendo le proprie competenze al servizio degli altri.

L’esposizione della mostra “Conosci Pier Giorgio” si aggiunge alle numerose iniziative cittadine dedicate a Frassati nell’anno del centenario, tra cui si può ricordare l’apertura dello Spazio espositivo multimediale “Verso l’altro”, realizzato dall’Arcidiocesi di Torino.

Le dichiarazioni

“L’obiettivo del sistema universitario è quello di formare eccellenti figure professionali, docenti, ricercatori e ricercatrici, ma anche cittadini e cittadine consapevoli, in grado di incarnare i valori umani fondamentali della solidarietà e della responsabilità verso se stessi e il prossimo, proteggendo il bene comune – sottolinea il professor Stefano Sacchi, Vicerettore per la Società, la Comunità e per l'Attuazione del programma al Politecnico di Torino – Pertanto con grande onore l’Ateneo ospita la mostra su Pier Giorgio Frassati, nel centenario della sua scomparsa, per conservarne la memoria di studente esemplare che si è speso tutta la vita per gli altri, mettendosi al servizio della comunità”.

“I documenti del Politecnico ci hanno permesso di arricchire un capitolo fondamentale della storia di Frassati. È in questi anni universitari che la sua personalità si forma in maniera definitiva, tra l'impegno di studio e la dedizione all'Azione Cattolica e alle Conferenze di San Vincenzo. Riscoprire questo aspetto ci aiuta a comprendere come la sua testimonianza sia ancora straordinariamente attuale, specialmente per i giovani che si affacciano al mondo,” ha commentato il curatore della mostra, Roberto Falciola, vice-postulatore della causa di canonizzazione e presidente dell’Azione Cattolica.