Altri passi in avanti per la Reale Mutua nello scrimmage con Crocetta

Per ora è solo basket estivo, ma si torna a giocare al Pala Gianni Asti

Per ora è solo basket estivo, ma si torna a giocare al Pala Gianni Asti. Dopo i primi due impegni di precampionato lontano da casa, per la Reale Mutua è tempo di scendere in campo davanti ai propri tifosi, per il primo di una serie di scrimmage interni a porte aperte. Nell’allenamento congiunto odierno, i gialloblù ospitano il Don Bosco Crocetta, formazione storica locale che milita in Serie B Interregionale.

Squadra di coach Moretti priva di Davide Bruttini, tenuto a riposo per gestire i carichi di lavoro. Per lo scrimmage, si è deciso di non registrare un risultato finale, azzerando il punteggio al termine di ogni quarto. Non sono registrati anche i falli personali.

Fin dall’inizio la Reale Mutua cerca di imporre il maggior tasso tecnico e fisico, sfruttando l’atletismo di Allen contro i ragazzi della Crocetta che hanno il merito di mostrare una faccia convinta e per niente timida nonostante le due categorie di differenza. Dopo qualche istante di difficoltà nel macinare gioco con fluidità, i ragazzi di coach Moretti riprendono fiducia in chiusura del primo periodo fino alla tripla di Zucca per sigillare il primo parziale sul 24-11.

Il secondo periodo si apre con Matteo Schina in cattedra: il capitano gialloblù gestisce le operazioni e si mette in proprio, colpendo dalla distanza. La difesa della Reale Mutua è attenta, dall’altra parte viene messo in ritmo Severini per chiudere il secondo quarto sul 22-9.

Terza frazione che non si apre nel migliore dei modi per Torino: il gioco e le percentuali sono sporcate dalla stanchezza mentre Crocetta combatte con orgoglio. Tuttavia, come nei quarti precedenti, pian piano emerge il maggior tasso tecnico e fisico della Reale Mutua con Stazzonelli, Tortù e Zucca. Il terzo periodo si chiude sul 24-9.

Nell’ultimo quarto coach Moretti lascia spazio ai giovani ragazzi aggregati alla preparazione della prima squadra - Malvin Moris Paniagua, Success Eruke e Davide Romagnoli - i quali rispondono senza paura all’opportunità che gli è stata data. Una nota di merito in particolare va a Paniagua, classe 2005, a segno con ben 4 triple in pochi minuti. Anche l’ultimo parziale va ai gialloblù: 22-17.

Coach Moretti al termine dello scrimmage: “Questo doppio scrimmage di oggi e domani contro formazioni di categoria inferiore sono utili per chiudere questa prima metà di preparazione, gestendo i carichi di lavoro e affinando i nostri giochi. Il divario tecnico, fisico e atletico tra le due squadre era evidente ma l’importante per noi era valutare i passi avanti dal punto di vista dei concetti che stiamo apprendendo con il lavoro svolto finora.”

Reale Mutua Torino - Don Bosco Crocetta 24-11, 22-9, 24-9, 22-17

Torino: Romagnoli, Eruke 2, Schina 10, Allen 13, Stazzonelli 12, Osatwna 3, Paniagua 12, Massone 2, Severini 9, Teague 9, Zucca 11, Tortù 9. Allenatore: Moretti.

comunicato stampa

