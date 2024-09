Scoperto un ristorante con 65 chili di cibo andato a male: sospesa attività in via Monginevro

Controlli tra via Di Nanni, via Pollenzo, via Chiomonte, via San Bernardino, via San Paolo, corso Peschiera e Piazza Sabotino con il coinvolgimento del polizia di Stato del Commissariato San Paolo con il concorso di Polizia Municipale e di personale A.S.L. - S.I.A.N.

Durante i controlli in un ristorante di via Monginevro sono emerse pessime condizioni di igiene dei locali e di conservazione degli alimenti. Sporcizia diffusa sui pavimenti, sulle attrezzature e vicino ai piani dove venivano preparati i piatti. Gli alimenti conservati nei frigoriferi risultavano sprovvisti di etichettatura relativa a data di preparazione, origine e tracciabilità. La temperatura dei frigoriferi è risultata inidonea alla refrigerazione degli alimenti, alcuni dei quali emanavano cattivo odore.

A seguito di accertamenti 65 kg di alimenti sono stati sottoposti a sequestro per la successiva distruzione poiché nocivi per il consumatore. Gli ispettori dell’A.S.L., inoltre, hanno decretato la sospensione immediata dell’attività sino al ripristino delle condizioni previste.

Nei controlli successivi in via Pollenzo, due persone sono state sanzionate per 320 euro poiché consumavano alcolici in bottiglie di vetro dopo le ore 21. Per le stesse ragioni sono state sanzionate tre persone in via Di Nanni.

Nella circostanza è stata anche sanzionata la titolare di un minimarket per la violazione della delibera comunale relativa alla vendita di alcolici in vetro dopo le 21, con sanzioni a 640 euro.

Un minimarket di Largo Racconigi, invece, è stato sanzionato per 516 euro in quanto alcuni prodotti in vendita erano privi di prezzo.