Il futuro dell'ex centro Sisport è un rebus, da 11 anni è terra di nessuno

Quale futuro per l’ex entro Sisport di corso Moncalieri 346? A chiederselo sono i consiglieri del Movimento 5 Stelle della Circoscrizione 8, Raffaella Pasquali e Vittorio Francone. Autori di un'interpellanza approvata nel corso dell'ultimo Consiglio. Il vecchio polo sportivo Fiat risulta abbandonato dall’anno 2014, dopo una gloriosa attività, iniziata nel 1922, che aveva visto nell’impianto l’allenamento delle "tute rosse" del canottaggio italiano e di tanti nuotatori torinesi.

La fantomatica cordata

Nel 2023 era stato annunciato che una cordata di imprenditori del territorio avrebbe acquisito l’area dal gruppo Stellantis, contando di riaprire il centro in tempi relativamente brevi. “Non sono pervenute da allora ulteriori notizie in merito - dichiarano Pasquali e Francone -. Intanto la vegetazione nell’area è cresciuta rigogliosa e alcuni alberi, su cui non viene effettuato nessun tipo di manutenzione, sporgono sulle proprietà dei civici 318 e 320, nonché sul marciapiede di corso Moncalieri tra i civici 322 e 328”.

Caduta rami sulle auto

La caduta delle foglie ha già causato danni, in particolare l’intasamento delle grondaie dei garage e la caduta di rami sulle auto parcheggiate all'interno delle proprietà confinanti. “A questo punto - concludono i due consiglieri - ci chiediamo se esista davvero un progetto di rilancio”.