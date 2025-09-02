Santena presenta i “Gruppi di Cammino”: salute, socialità e prevenzione a passo lento

Camminare insieme come strumento di prevenzione e socialità. È questo lo spirito dei “Gruppi di Cammino”, l’iniziativa che sarà presentata a Santena mercoledì 10 settembre, alle ore 10, nella Sala del Consiglio comunale (via Cavour 39).

Promosso dal Comune di Santena, con il sostegno di Regione Piemonte, ASL TO5, Prevenzione Piemonte e l’associazione V.i.t.a. – Vivere il Tumore Attivamente, il progetto punta a diffondere la cultura dell’attività fisica moderata come strumento di benessere e di contrasto alla sedentarietà.

«I Gruppi di Cammino sono uno strumento semplice e concreto di prevenzione, perché uniscono movimento, relazione e cura del territorio» ha dichiarato Alessia Perrone, assessore alle Politiche sociali del Comune di Santena, «la nostra città riparte da qui: passi alla portata di tutti, costanza e comunità».

Il programma prevede i saluti dell’Amministrazione, l’intervento dell’associazione V.i.t.a. con la consegna dei libretti sull’invecchiamento attivo della passata stagione e l’approfondimento a cura di ASL TO5. A seguire, tra le 11.15 e le 11.30, prenderà il via la camminata nell’Area Golenale, aperta a tutta la cittadinanza. È consigliato un abbigliamento comodo.

Le adesioni alla partecipazione dei Gruppi di Cammino possono essere raccolte presso l’Ufficio Sociale del Comune di Santena, durante gli orari di sportello.

L’iniziativa si inserisce nel percorso avviato dall’Amministrazione per promuovere stili di vita sani e accessibili a tutte le fasce d’età, valorizzando al tempo stesso la dimensione comunitaria del camminare insieme.