Elena Verdieva: il cammino di una dottoressa verso la luce

Torino – La storia della dottoressa Elena Verdieva parla di forza d’animo e dedizione alla professione: un esempio di tenacia, compassione e autentica vocazione. Dopo essere stata chirurga in Russia, ha affrontato un difficile percorso di riqualificazione, ha riconosciuto il suo titolo di studio, ha imparato la lingua e oggi aiuta anche altri colleghi a fare lo stesso.
Elena è nata nel 1978 a Saratov. Il suo cammino medico è iniziato presso l’Università Medica di Saratov, seguito da una specializzazione in chirurgia e dal lavoro in un ospedale municipale. Operazioni, turni notturni, responsabilità – tutto ciò è diventato il suo stile di vita.
Nel 2010 si trasferisce in Italia per amore, seguendo la voce del cuore. Inizia da zero in un paese sconosciuto. Dopo un anno riesce anche a far venire sua figlia maggiore. Inizia così un nuovo percorso, fatto di ostacoli, impegno e speranza.
Il primo passo è la lingua italiana: Elena studia con un vicino, professore di italiano, imparando vocabolario e terminologia medica. I tentativi di ottenere il riconoscimento del titolo presso il Ministero della Salute falliscono – per tre volte. Decide allora di seguire un’altra via: l’università. Nel 2015 viene ammessa al quinto anno del corso di Medicina e Chirurgia dell’Università di Torino, un percorso di sei anni.
In due anni sostiene dieci esami, completa sei mesi di tirocinio ospedaliero, redige una tesi in chirurgia e ottiene un punteggio di 95 su 110. Nel 2018 si laurea, già in dolce attesa del secondo figlio.
Dopo la nascita della figlia, nel 2019, svolge il tirocinio post-laurea e ottiene l’abilitazione all’esercizio della professione medica in Italia. Inizia subito a lavorare nella Guardia Medica. Dopo pochi mesi si apre una posizione come medico di famiglia vicino casa. Dopo sei mesi, vince il concorso per accedere alla specializzazione in medicina generale.
Nel 2024 completa la specializzazione a Torino, ottenendo un contratto di lavoro a tempo indeterminato.
Dal 2020 esercita come medico di famiglia a Cossato, provincia di Biella, Piemonte. Oggi segue quasi mille pazienti, assiste competizioni sportive e manifestazioni di ginnastica artistica, ciclismo e pattinaggio, e lavora anche in una casa di riposo. Sa ascoltare, tranquillizzare, curare. Il medico di famiglia in Italia è chirurgo, terapeuta, psicologo e amministratore. Deve gestire la documentazione, pagare le tasse, affittare uno studio, acquistare le attrezzature. Tutto ricade su una sola persona. Ma Elena ce la fa. Perché non è solo un lavoro: è la sua vita.
Elena non solo cura, ma aiuta anche altri medici provenienti dall’ex Unione Sovietica a ottenere il riconoscimento del titolo in Italia, condividendo esperienza, materiali e supporto. L’aggiornamento costante, i corsi obbligatori, il carico amministrativo – tutto si somma al suo lavoro quotidiano.
Dodici ore al giorno, sette giorni su sette. Pazienti, famiglia, colleghi – tutto richiede attenzione. Ma Elena non si arrende. «È stato un cammino attraverso le spine verso le stelle», dice oggi.
Con voce sicura, sguardo limpido e cuore aperto, resta una dottoressa di cui ci si può fidare. Perché ha percorso un cammino che avrebbe potuto abbandonare molte volte, ma ha scelto di restare. Per aiutare gli altri.
Елена Вердиева: путь врача, идущего к свету
Из Саратова в Пьемонт — история хирурга, ставшего семейным врачом в Италии.
Турин – История врача Елены Вердиевой — это про силу духа и преданность профессии, пример упорства, милосердия и настоящего призвания. Преодолев путь от российского хирурга до семейного врача в Италии, она прошла сложную переподготовку, подтвердила диплом, выучила язык и теперь помогает другим коллегам.
Родилась Елена в 1978 году в городе Саратове. Медицинский путь начала с Саратовского медуниверситета, а затем — ординатура по хирургии, работа в муниципальной больнице. Операции, дежурства, ответственность — это стало её жизнью.
В 2010 году Елена переехала в Италию — по любви, следуя зову своего сердца, начав свою жизнь с нуля в незнакомой стране, а спустя год жизни она перевезла к себе старшую дочь. Так начался её новый путь, полный трудностей, усилий и надежды.
Первым шагом стал итальянский язык — Елена училась у соседа, профессора, осваивая лексику и медицинские термины. Попытки подтвердить диплом через Министерство здравоохранения оказались неудачными — трижды. Тогда она пошла другим путём — через университет. В 2015 году была зачислена на 5 курс Туринского университета по 6-летней программе.
За два года она сдала 10 экзаменов, прошла полугодовую практику в больнице, написала диплом по хирургии, получив высокую оценку — 95 из 110. В 2018 году защитила диплом, уже находясь в ожидании второго ребёнка.
После рождения дочери, в 2019 году, прошла постдипломную практику и получила разрешение на медицинскую деятельность. Сразу начала работать в Guardia Medica (дежурным врачом). Через несколько месяцев получила вакансию семейного врача рядом с домом, проработала полгода, после чего прошла конкурс на специализацию по общей медицине.
В 2024 году завершила специализацию в Турине, получив постоянный трудовой контракт.
В должности семейного доктора Елена работает с 2020 года в городе Коссато, провинция Бьелла, Пьемонт. Сегодня у неё почти тысяча пациентов, занимается медицинским обслуживанием спортивных соревнований и мероприятий по художественной гимнастике, велоспорту и катанию на роликовых коньках, работает также врачом в доме престарелых. Она умеет услышать, успокоить, вылечить. Семейный врач в Италии — это и хирург, и терапевт, и психолог, и администратор. Нужно вести документацию, платить налоги, арендовать помещение, покупать оборудование. Всё на плечах одного человека. Но Елена справляется. Потому что это не просто работа. Это её жизнь.
Елена не только лечит, но и помогает другим врачам из постсоветских стран подтвердить дипломы в Италии, делясь опытом, литературой и поддержкой. Постоянное обучение, обязательные курсы, административная нагрузка — всё это она совмещает с приёмами и обязанностями.
Двенадцать часов в сутки, семь дней в неделю, пациенты, семья, коллеги — всё требует внимания. Но Елена не сдаётся. «Это был путь через тернии к звёздам», — говорит она сегодня.
С твёрдым голосом, ясным взглядом и добрым сердцем она остаётся врачом, которому можно довериться. Потому что она сама прошла путь, с которого не раз могла сойти, но осталась — чтобы помогать другим.