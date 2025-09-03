Tutto pronto a Moncalieri per celebrare i primi 30 anni di Ritmika

Il conto alla rovescia sta per terminare. Prende il via venerdì la trentesima edizione di Ritmika, il festival gratuito che torna a Moncalieri dal 5 al 7 settembre 2025 per tre serate all’insegna della musica pop contemporanea, della condivisione e della partecipazione.

Un’edizione speciale, che celebra il traguardo dei trent’anni e riafferma l’identità di Ritmika come evento accessibile, gratuito e radicato nel territorio, capace di parlare al presente e alle nuove generazioni. Il festival si svolgerà come sempre al PalaExpo di Moncalieri (Piazza del Mercato), spazio che negli ultimi anni ha consolidato la propria vocazione come centro per la cultura e la musica live.

Il programma della manifestazione

Venerdì 5 settembre – CLARA

Cantautrice, attrice, performer: dopo la vittoria a Sanremo Giovani e la partecipazione alla serie “Mare Fuori”, Clara si è affermata come voce tra le più originali del nuovo pop italiano, capace di mescolare vissuto personale e sound contemporanei.

Sabato 6 settembre – THE KOLORS

La band capitanata da Stash ha dominato le classifiche con “Italodisco” e continua a unire energia live, spirito anni ’80 e un’attitudine tutta pop. A Ritmika porteranno un live esplosivo, tra vecchi successi e nuove hit.

Domenica 7 settembre – FUCKYOURCLIQUE + CHIAMAMIFARO

Due anime diverse della scena musicale contemporanea si incontrano: da un lato il collettivo milanese che fonde dj culture e nuovi linguaggi urban, dall’altro la delicatezza pop e narrativa di Chiamamifaro, giovane cantautrice torinese che ha conquistato la critica con una scrittura intima e generazionale.

Ritmika 2025 si inserisce anche nel percorso di candidatura della Città di Moncalieri a Capitale Italiana della Cultura 2028. Come sempre, il festival sarà animato da un team di giovani volontari, in un’ottica di partecipazione attiva, formazione e condivisione, insieme alle realtà locali e alle associazioni cittadine.