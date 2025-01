Trova un portafoglio a terra, non tiene i soldi ma porta tutto alla Polizia locale di Nichelino

Non solo le devastazioni di Capodanno, che tanto clamore e polemiche hanno sollevato. L'inizio del 2025 a Nichelino ha regalato anche una bella storia di altruismo e generosità. Oggi, 8 gennaio, all'esterno di un supermercato di via Torino un uomo ha ritrovato un portafoglio abbandonato a terra: poteva tenere per sé i soldi, invece ha deciso di riconsegnarlo alla Polizia locale.

Riconsegnato alla legittima proprietaria

In breve gli agenti, partendo dai documenti presenti all'interno del portafoglio, sono riusciti a risalire alla proprietaria, anche lei residente a Nichelino. Sono stati poi gli stessi civich a riconsegnarlo alla donna, con tutti i documenti e i soldi in esso contenuti, solo qualche ora dopo.

La donna ha pubblicamente ringraziato per il bel gesto: "Vorrei ringraziare di cuore un signore di una certa età (da come mi è stato riferito per privacy non possono dire altro) che stamattina ha ritrovato il mio portafoglio. Senza neanche aprirlo, l'ha consegnato alla Polizia municipale di Nichelino. Gradirei tanto incontrarlo, ringraziarlo da vicino e ricompensare la sua gentilezza, educazione e senso civico".

Brave persone, non solo vandali e incivili

Le brave persone, saranno anche rare, ma esistono ancora. A Nichelino come in qualsiasi altro comune.