Mensa scolastica a Pinerolo: inizio scaglionato tra i vari Istituti comprensivi

L’avvio della mensa scolastica nelle scuole di Pinerolo sarà scaglionato. Il Comune mette a disposizione il servizio dal primo suono della campanella, mercoledì 10 settembre, ma ogni dirigenza ha fatto un suo calendario sulla base degli organici e dell’organizzazione interna.

Il primo a partire sarà l’Istituto comprensivo 1 con infanzia e primaria che usufruiranno già il 10 del servizio. Mentre la secondaria di primo grado partirà il giorno dopo. A seguire il Comprensivo 2 e il 4, con tutte le loro sedi, che inizieranno a pranzare in mensa dal 15 settembre. Chiude il 3, per cui i pasti serviti a scuola inizieranno il 19.