‘Airasca Foma Festa’ dà spazio ai nuovi talenti del Pinerolese

Nata da un gruppo di amici, il Comitato Nosta Festa e con l’aiuto degli Amici del Palio e il sostegno del Comune di Airasca, torna per la sua terza edizione ‘Airasca Foma Festa’. Da stasera, giovedì 4, a lunedì 8 settembre la piazza centrale San Bartolomeo verrà allestita per festeggiare le ultime notti estive del paese. Novità di quest’anno i pre-concerti dedicati a giovani emergenti del territorio: il piscinese Andrea Bosio e i due airaschesi R-neck - nome d’arte di Riccardo Collarino - e Luca Ferrero, conosciuto come dj Ferre.

Stasera si partirà con la serata inaugurale affidata al duo Hot Pepper con liscio e balli di gruppo al palchetto. Domani sarà invece la volta della tradizionale ‘Foma sin-a’, la cena servita con prenotazione obbligatoria, seguita dall’esibizione della Abcd band e anticipata dal pre concerto di Andrea Bosio.

Sabato 6 torneranno a grande richiesta i ‘Fool Party’ ma preceduti dal rapper ‘R-neck’, mentre in piazza si potrà gustare la grigliata mista preparata dagli ‘Asador de la brasa’. A chiudere la serata sarà come sempre lo spettacolo pirotecnico. Domenica 7 sarà dedicata al fritto misto di pesce accompagnato dalle note della ‘Radio 883 Tribute Band’.

Gran finale lunedì 8 con hamburger e la musica degli ‘Orient Espress’, tributo ufficiale ai Pooh, preceduti dal dj set di Ferre.

Tutte le sere non mancheranno i menù alternativi con piatti caldi e freddi, la Festa della Birra e i cocktail del Pres, con dopo concerto e dj set di Superizla.

Per info e prenotazioni bisogna telefonare al 335 255.778 oppure direttamente ad Airasca nei punti prenotazione ‘Panetteria Bruno’, ‘Bar Marghera’ e ‘Vizio Capitale’.