Teatrino di Chivasso, la stagione raddoppia: dai grandi nomi agli spettacoli "per famiglie"

“Non lo devo certo dire io, ma basta leggere i nomi dei protagonisti per capire che la stagione è davvero strepitosa”. Con queste parole l'assessore alla Cultura, Gianluca Vitale, presenta il cartellone 2024/2025 del Teatrino Civico di Chivasso.

DA VERGASSOLA ALLA GUZZANTI

Una stagione, organizzata in collaborazione con Piemonte dal Vivo e Faber Teater, che si sdoppia: il cartellone principale ha sei spettacoli, dal 21 novembre all'11 marzo, altrettanti ne ha quello dedicato esplicitamente a bambini e famiglie. Ospiti grandi nomi del teatro e del cinema, volti noti al grandi pubblico come Marina Massironi, Ottavia Piccolo, Dario Vergassola e Caterina Guzzanti, ma anche compagnie importanti come Assemblea Teatro, Mulino ad Arte e Di Filippo Marionette.

PREZZI POPOLARI

“Offriamo al pubblico un’esperienza culturale di grande qualità, con proposte variegate”, spiega ancora Vitale. “E tutto questo nonostante la sala raccolta del nostro Teatrino Civico. Ma è un modo per spianare la strada verso il futuro, in attesa del nuovo teatro cittadino i cui lavori stanno proseguendo incessantemente”. Anche per questo, come sottolinea lo stesso assessore, i prezzi quest'anno saranno popolari: per la rassegna 'Il paese del futuro' 5 euro l'intero e 1 euro il ridotto (fino a 5 anni), per gli spettacoli serali 20 euro l'intero e 18 il ridotto (5 per i matinèe delle scuole).

SEI SPETTACOLI IN CARTELLONE

La stagione principale, in orario serale, prenderà il via il 21 novembre con lo spettacolo “Un pianeta ci vuole”, un’intensa riflessione sull'ambiente portata in scena da Daniele Ronco e Ugo Dighero della compagnia Mulino ad Arte. Il 13 dicembre 2024, sarà la volta di "Matteotti" (anatomia di un fascismo), una riflessione storica e politica firmata da Stefano Massini e con la prima protagonista di primo piano del cartellone, Ottavia Piccolo, per l'occasione accompagnata dall’Orchestra Multietnica di Arezzo.

A chiudere l’anno, il 21 dicembre, un'altra ospite di richiamo: Marina Massironi, sul palco con “Ma che razza di Otello sei?”, una commedia scritta da Lia Celi che reinterpreta l’opera shakespeariana in chiave moderna e irriverente. Anche in questo caso ci sarà l'accompagnamento musicale dal vivo, con la presenza dell'arpista Monica Micheli.

A Dario Vergassola sarà invece affidato il compito di aprire il nuovo anno con il suo spettacolo Storie sconcertanti, in scena il 30 gennaio 2025, offrendo una serata di ironia pungente e satira sociale. La riflessione sui temi della verità e della giustizia sarà invece al centro dello spettacolo “Se dicessimo la verità”, in programma il 23 febbraio con la regia di Emanuela Giordano.

L'11 marzo concluderà la stagione Caterina Guzzanti con “Secondo lei”, che questo spettacolo scrive, dirige e interpreta, con il supporto di Federico Vigorito. Uno sguardo ironico e graffiante sulle relazioni e le incomprensioni del mondo contemporaneo.

PER I BAMBINI E LE FAMIGLIE

Come annunciato, la programmazione si arricchisce con una rassegna speciale dedicata alle famiglie, con 6 spettacoli programmati la domenica pomeriggio alle 16 comprensivi di merenda: "Il Paese del Futuro". I titoli in programma? “Enrichetta dal ciuffo” (8 dicembre), le marionette di “Variations” (12 gennaio), “Il paese senza parole” (9 febbraio), “Il Piccolo Principe” nella storica edizione di Assemblea Teatro (16 febbraio), “Il mago del grano” (23 marzo) e “Zampalesta u cane tempesta” (6 aprile).