Torino ricorda Edoardo Di Mauro con i video di Doris Laku

Venerdì 24 ottobre 2025, alle 18.30, L’Agnelleria di Gerardo Rosato (Via Exilles 84/F) ospiterà un incontro dedicato all’arte contemporanea e alla memoria, in occasione del talk “Dai tuoi occhi, il cielo su Torino”.

Protagoniste dell’appuntamento saranno l’artista Doris Laku e la curatrice Elena Radovix, che dialogheranno sul percorso creativo della giovane autrice e sul futuro dell’Archivio DiMAUrO Aps, realtà nata per custodire e valorizzare l’eredità artistica e intellettuale di Edoardo Di Mauro, figura di riferimento per la cultura torinese.

Al centro della serata, la proiezione dei due video firmati da Laku: “Dai tuoi occhi, il cielo su Torino: video di Doris Laku in ricordo di Edoardo Di Mauro” e “Da radici profonde un futuro incerto”, entrambi presentati in anteprima ad Archivissima 2025.

Le opere esplorano il legame tra memoria personale e paesaggio urbano, restituendo un ritratto intimo di Torino attraverso la sensibilità visiva dell’artista. Laku, nata ad Asti nel 2000, si muove tra pittura, scultura e linguaggi multimediali, con particolare attenzione alla fotografia e al video, esiti naturali del suo percorso in Cinema presso l’Accademia Albertina di Belle Arti di Torino.

Accanto a lei, Elena Radovix, curatrice e artista milanese, condurrà un confronto aperto sul ruolo dell’arte nella costruzione di archivi emotivi e collettivi.

L’iniziativa rientra tra gli eventi di DIFFUSISSIMA 2025, in collaborazione con realtà del territorio come Itinerante, Savoirfaire, Artàporte, Culturalway, Emporio Sabaudo, Federvie Piemonte e CCNA Campidoglio, con il patrocinio del Comune di Torino, della Circoscrizione 4, Aics e dell’Accademia Albertina di Belle Arti di Torino.