 / Attualità

Attualità | 07 settembre 2025, 09:03

Radio GRP, torna l'appuntamento con la diretta di Cristian Panzanaro

Dalle 15 alle 19, musica, notizie, sport e collegamenti con la nostra redazione

Radio GRP, anche oggi l'appuntamento con la diretta di Cristian Panzanaro

Radio GRP, anche oggi l'appuntamento con la diretta di Cristian Panzanaro

Dopo la pausa estiva, torna in diretta su Radio GRP, dalle 15 alle 19, l'appuntamento domenicale con Cristian Panzanaro: musica, notizie, sport e collegamenti con la redazione di Torino oggi per essere informati sul territorio di Torino e del Piemonte.

Ogni mezz'ora dalle 17.30 in poi l'informazione sul traffico, per viaggiare più sicuri e informati. Da non perdere l'appuntamento con Rosanna, la presidentessa dell'associazione Tutela attiva: alle 17.35 per rispondere ai quesiti dei cittadini piemontesi. Uno sportello per voi, con tutelattiva.it.

Grp si ascolta in tutto il Piemonte in fm, dab, sui principali smart speaker e sul digitale terrestre della vostra smart tv.

redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A SETTEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium