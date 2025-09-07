Radio GRP, torna l'appuntamento con la diretta di Cristian Panzanaro

Dopo la pausa estiva, torna in diretta su Radio GRP, dalle 15 alle 19, l'appuntamento domenicale con Cristian Panzanaro: musica, notizie, sport e collegamenti con la redazione di Torino oggi per essere informati sul territorio di Torino e del Piemonte.
Ogni mezz'ora dalle 17.30 in poi l'informazione sul traffico, per viaggiare più sicuri e informati. Da non perdere l'appuntamento con Rosanna, la presidentessa dell'associazione Tutela attiva: alle 17.35 per rispondere ai quesiti dei cittadini piemontesi. Uno sportello per voi, con tutelattiva.it.
Grp si ascolta in tutto il Piemonte in fm, dab, sui principali smart speaker e sul digitale terrestre della vostra smart tv.