A Moncalieri nuovo comandante del nucleo operativo radiomobile dei carabinieri

Con l'arrivo del mese di settembre il Comando Provinciale dei Carabinieri cambia diversi incarichi ai vertice dell’Arma, sia in città che nella cintura.

I cambi della guardia a Torino

A Torino il Colonnello Andrea Siazzu - che ha retto nell’ultimo biennio il Reparto Operativo di Torino - ha assunto il Comando Provinciale di Lecce. Il comando del Reparto Operativo sarà temporaneamente retto in sede vacante dal Tenente Colonnello Francesco Donvito, attuale Comandante del Nucleo Radiomobile. Al comando del Nucleo Investigativo di Torino arriva il Maggiore Andrea Romanelli, proveniente dal reparto di Catanzaro. La Compagnia Torino San Carlo vede invece l’arrivo del Capitano Marco Pedullà, proveniente dalla Compagnia di Paola (CS), al posto del Maggiore Cesare Calascibetta.

Le novità a Moncalieri e Chieri

Novità anche nella zona di Torino sud. Al Nucleo Operativo e Radiomobile di Moncalieri arriva dal Battaglione «Gorizia» il Tenente Marcello Palazzo, in sostituzione del Tenente Pasquale Giordano; a Chieri ecco invece il Maggiore Massimiliano Monaco, che prende il comando al posto del Tenente Colonnello Vincenzo Bertè, destinato alla guida del Nucleo Informativo di Torino.