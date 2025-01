Bomba carta contro il circolo Banfo, Lo Russo: "Episodio gravissimo". Domani presidio di solidarietà

Una bomba carta è esplosa attorno alle ore 19 di oggi, venerdì 10 gennaio, davanti al circolo Arci Antonio Banfo di via Cervino, in Barriera di Milano, provocando danni alla serranda e alla vetrina d’ingresso. Al momento non si conosce la matrice dell'atto.

Lo Russo: "Gravissimo"

Un episodio che il sindaco Stefano Lo Russo definisce “gravissimo". Sul posto sono intervenuti la Digos e la Polizia: l'ipotesi è che l'ordigno sia stato appoggiato accanto alla serranda abbassata, non lanciato. Fortunatamente il circolo aveva appena chiuso, quindi non ci sono feriti.

Grande è stata risposta di Barriera, immediatamente scesa in strada accanto al circolo Banfo. Per domani alle 13 è inoltre previsto un presidio di solidarietà in via Cervino, a cui parteciperanno gli esponenti del PD metropolitano, in Comune e della Circoscrizione 6: "per condannare il grave attacco".

Parole condivise dagli esponenti di AVS e Sinistra Ecologista che, dopo essersi recati immediatamente in Barriera, sabato saranno presenti alla manifestazione.

Domani presidio di solidarietà

Non è la prima volta che il circolo viene preso di mira attraverso scritte e danneggiamenti. Atti, chiarisce il capogruppo in Sala Rossa Claudio Cerrato, che "sono la chiara manifestazione di chi intende ostacolare il lavoro prezioso" svolto da questa realtà ed altre associazioni del territorio.

La richiesta del sindaco è che ora le forze dell'ordine facciano al più presto chiarezza sul fatto, che ha colpito "un luogo di animazione culturale e sociale, ritrovo per il doposcuola e tante attività per bambini e ragazzi".