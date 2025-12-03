“Sei come Don Abbondio": Fdi attacca il presidente Rolandi: "Dove sono i nomi dei coordinatori mancanti?"

Due commissioni vacanti da tempo - la Quinta e la Sesta - nomi dei nuovi coordinatori che tardano ad arrivare e l'opposizione che passa al contrattacco. Durante l’ultimo Consiglio della Circoscrizione 2 è esploso un forte richiamo al cambio di rotta nella giunta territoriale. A chiedere un rimpasto è stato il consigliere di Fratelli d'Italia, Vincenzo Macrì, che durante il rito delle comunicazioni ha preso la parola per attaccare la gestione attuale definendola “alla deriva” e sottolineando come due commissioni siano ancora coperte a interim dal presidente, Luca Rolandi.

Le dimissioni che fanno traballare l’equilibrio

Il richiamo di Macrì arriva dopo le recenti dimissioni di due membri della giunta - Anastasia Rita Guarna (marzo 2025) e Massimo Sola (7 ottobre) - che si sono auto-sollevati dal loro incarico per motivi personali, contribuendo a lasciare vacanti le cariche previste nelle Commissioni 5 e 6.

"Non può continuare così. Serve un rinnovamento: non è più accettabile che si navighi a vista", ha dichiarato Macrì, chiedendo coraggio a chi guida la giunta di Circoscrizione. "Non possono essere i cittadini a pagare questa crisi interna".

“Sei un Don Abbondio, trova il coraggio di cambiare”

Il consigliere Macrì non ha risparmiato critiche dure nei confronti del presidente e (pur non nominandola apertamente) della maggioranza, trovando spunto nel romanzo "I promessi sposi" di Alessandro Manzoni: "Lei mi sembra Don Abbondio" ha detto, citando la figura letteraria come simbolo di incapacità e paura di assumersi responsabilità. "Ha il dovere di dare un senso a questa giunta, perché così non si può andare avanti".

Una denuncia netta dell’attuale stallo, che secondo l’opposizione pesa sulle capacità di decisione e rappresentanza della Circoscrizione. Tuttavia toccherà ai gruppi di Maggioranza mettersi d'accordo e presentare i nomi al presidente.

Nonostante tutte le difficoltà il presidente Rolandi ha approvato il Bilancio di previsione e dato un parere convintamente favorevole al Bilancio comunale e al Duc 2026-2028 con 14 voti.