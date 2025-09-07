Volley A1/F: Akrari campionessa del mondo

L'Italia piega la Turchia e Yasmina Akrari festeggia il titolo mondiale con la nazionale di Velasco. Dopo lo storico oro olimpico dell'ex palleggiatrice del Monviso Volley Charlie Cambi, arriva un altro traguardo prestigioso per la società.

Akrari, classe 1993, è alla sua sesta stagione con la società del Pinerolese e proprio le sue prestazioni con la Wash4green l'hanno portata lo scorso anno nel giro della Nazionale. La centrale non è entrata in campo in una finale tesa, che si è chiusa sul 3-2 (25-23; 13-25; 26-24; 25-19; 15-8), ma ha comunque dato il suo contributo nelle partite precedenti.