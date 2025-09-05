L'ippodromo di Vinovo archivia la stagione delle notturne

Archiviate tutte le emozioni del Gran Premio Marangoni, per l'Ippodromo di Vinovo di apre una nuova stagione. Quella era anche l'ultima Notturna dell'anno mentre da domenica 7 settembre riprenderà il programma pomeridiano delle corse. Saranno otto, a partire dalle 15:45, tutte dedicate ai grandi pilastri della filosofia occidentale.

Tre le più ricche: una per puledri di due anni, una per femmine di tre ed una riservata ai cavalli di 5 anni ed oltre. Nella prova riservata ai puledri complicato fare pronostici perché solo uno ha già corso, debuttando con una rottura a Modena. Molto intrigante invece il Premio Platone: saranno in sette sulla distanza del giro e mezzo di pista. Gitana Flamenco, team Rantanen, ha due uscite con altrettante vittorie sempre nelle mani di Andrea Farolfi e sarà la favorita nei confronti di Google bel passo. Reduce da un netto successo ligure in tutta scioltezza è la giusta alternativa. Giulia Dance, con Girl Of Xea As e Luxor Ferm come possibili outsider.

Nel Premio Ovidio invece riflettori puntati su discreti cavalli già esperti. Extreme Bar e Dowtown As sembrano i migliori anche per via del numero di avvio e delle recenti affermazioni, con Equipe Della Casa e Caos come migliori alternative. Come sempre nel programma anche una corsa riservata alla categoria dei gentleman. Prova complicatissima, perché nessuno dei cavalli al via ha prestazioni regolari. Senza errori potrebbero inserirsi Fanny e Fleur Joyeuse ben posizionati allo start. Di proprietà di Enrico Colombino, il quale sarà alle guide di Kyoto Ferm con posizione sfavorevole, in sulky avrà Graziano Reggiani. Numero in seconda fila per Freccia Pd, ma con una guida di livello come Michele Bechis, e Filippo Re al 7 con Dante Bosia. La sorpresa potrebbe passare da Fortnite con le buoni mani di Stefano Manzato. Ingresso al solito gratuito con i punti di ristorazione aperti per tutto il pomeriggio. E ricordiamo che a settembre l'impianto sarà aperto per le corse anche il 14, il 21, il 24 e il 29.