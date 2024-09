Pinerolo inaugura la nuova piazza Roma con protesta dei commercianti

Stamattina l'Amministrazione Salvai ha inaugurato la nuova piazza Roma, che ospita il mercato dei produttori agricoli. Ma non sono mancato proteste. Durante l'intervento del primo cittadino, diverse attività hanno abbassato le serrande per segnalare problemi di viabilità e preoccupazione sui parcheggi. I commercianti chiedono l'accesso anche da corso Torino su via Bertacchi e temono una riduzione degli spazi di sosta sotto la tettoia, dal lato della macelleria.