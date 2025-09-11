Coppia sorpresa a rubare in cantiere, la figlia di 2 anni faceva da "palo"

È scattato intorno a mezzanotte di martedì 9 settembre l’allarme che ha portato i carabinieri a bloccare un tentato furto in un cantiere edile di via Madonne delle Rose, nel quartiere Lingotto. A chiamare il 112 è stato un cittadino che, insospettito dai movimenti di un uomo e di una donna, ha deciso di avvisare le forze dell’ordine.

Sul posto è intervenuta in pochi minuti una pattuglia del Nucleo Radiomobile che ha sorpreso la coppia a bordo di un furgone parcheggiato poco distante dal cantiere. A bordo, nascosta con loro, anche una bambina di appena due anni, figlia della donna.

Dai primi accertamenti è emerso che i due - lui 18enne e lei 30enne, entrambi già noti alle forze dell’ordine - stavano tentando di rubare 39 giunti metallici per ponteggi, utilizzando per il trasporto un carrellino giocattolo in plastica, poi sequestrato insieme al furgone, risultato privo di assicurazione.

La coppia è stata arrestata in flagranza con l’accusa di tentato furto aggravato in concorso e con la presenza di minori. Per la piccola è stato disposto l’affidamento d’urgenza in una struttura protetta. I due adulti sono ora in attesa del rito direttissimo.

I provvedimenti a carico dei soggetti citati sono stati emessi durante le indagini preliminari e, pertanto, vige la presunzione di non colpevolezza.