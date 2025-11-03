Rivoli celebra l’80° della Liberazione con il concerto “R-esistenza” del Coro G

La Città di Rivoli celebra l’80° anniversario della Liberazione con un evento musicale di grande intensità: “R-esistenza”, concerto del Coro G, in programma sabato 8 novembre 2025 alle ore 21 presso il Circolo della Musica (ex Maison Musique) in Via Rosta 23.

Il concerto è gratuito e aperto a tutta la cittadinanza. Attraverso un originale percorso musicale, il Coro G proporrà una riflessione corale sui molteplici volti della resistenza – personale, storica, civile – intrecciando musiche, lingue e culture in un racconto di memoria viva e partecipata.

Il pubblico sarà accompagnato in un viaggio sonoro che attraversa secoli e confini:

dalle poesie di Federico García Lorca musicate da Einojuhani Rautavaara, alla voce di Charles d’Orléans riletta da Claude Debussy; dalle riflessioni di Veljo Tormis sulla censura e sull’identità culturale, fino al ricordo del torinese Leone Sinigaglia, vittima delle leggi razziali.

Non mancheranno incursioni nel repertorio di Fabrizio De André, interprete contemporaneo di una resistenza intesa come rifiuto della violenza e ricerca di dignità e giustizia.

Attraverso arrangiamenti corali inediti, il Coro G intreccerà le voci delle lotte popolari dell’Occitania e dell’Estonia, dei canti di libertà provenienti dall’Amazzonia, dall’Ucraina e dalla Palestina, fino al dolore e al coraggio delle madri di ogni tempo.

Un concerto che diventa occasione di riflessione collettiva sui valori universali della libertà, della solidarietà e dell’impegno civile.

I posti sono limitati – Prenotazione consigliata entro il 7 novembre alle ore 12 con le seguenti modalità:

tramite Eventbrite al link https://tinyurl.com/2xmz2bx4

via email a news@comune.rivoli.to.it (indicando nome di riferimento e numero di posti)