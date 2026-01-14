Interventi sulla passerella di corso Trieste, i tre giorni più 'caldi' per la viabilità di Moncalieri

Entro la fine dell'inverno, come annunciato dal sindaco Paolo Montagna al nostro giornale, finalmente si concluderanno gli interventi per la nuova passerella di corso Trieste a Moncalieri. Proprio per dare una accelerata importante ai lavori, da domani a sabato 17 gennaio, ci saranno inevitabili code e rallentamenti nel collegamento per chi va o arriva da Torino.

Code e rallentamenti nella fascia 10-16

I disagi si concentreranno nella fascia oraria compresa tra le 10 e le 16, interessando in particolar modo la direttrice di marcia verso il centro cittadino. La causa dei rallentamenti è riconducibile a un intervento tecnico necessario sulla nuova passerella pedonale: il cantiere comporterà restringimenti della carreggiata e possibili chiusure temporanee delle singole corsie.

Attenzione alla segnaletica provvisoria

Proprio per cercare di ridurre l'impatto sul traffico, il Comune di Moncalieri consiglia agli automobilisti di evitare, per quanto possibile, il passaggio su corso Trieste nelle ore centrali della giornata, preferendo itinerari alternativi. Per questo, si invitano le persone a prestare la massima attenzione alla segnaletica provvisoria e alle indicazioni fornite dal personale presente sul posto. I disagi saranno compensati con la possibilità di veder finire quanto prima gli interventi sulla nuova passerella.