Vandali in azione fuori dall'Esselunga di Moncalieri: bici rovinate

Le immagini delle telecamere di zona potrebbero aiutare le forze dell'ordine nelle indagini

Anno nuovo, (brutte) abitudini vecchie. A Moncalieri i vandali sono tornati in azione nelle scorse ore, prendendo di mira alcune biciclette, rovinate e sfasciate poco distante dall'ingresso dell'Esselunga di via Sestriere.

L'episodio nel tardo pomeriggio

Gli incivili hanno agito nel tardo pomeriggio, col favore delle tenebre, ma alcuni clienti in uscita dal supermercato e residenti della zona hanno notato qualcosa, anche se in lontananza. Quasi certamente si tratta di biciclette che erano state rubate in precedenza o forse di un dispetto fatto nei confronti di qualcuno, magari della stessa compagnia di bike sharing i cui mezzi sono stati vandalizzati.

Le immagini delle telecamere

L'episodio è stato segnalato alle forze dell'ordine, che adesso stanno indagando: rilievi utili potrebbero arrivare dalle immagini delle telecamere della zona, anche se è probabile che gli autori abbiano agito a volpo coperto, sapendo di poter essere riconosciuti.

Massimo De Marzi

