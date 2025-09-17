 / Attualità

Attualità | 17 settembre 2025, 10:34

Il Comune di Torino assume personale: entro fine anno un nuovo concorso

Si cercano trenta istruttori amministrativi

AAA il Comune di Torino cerca istruttori amministrativi. La Città ha infatti deciso di pubblicare un nuovo concorso per l’assunzione di 30 figure professionali, nel biennio 2025-2026. Il via libera dalla Giunta, su proposta della vicesindaca Michela Favaro

Concorso entro fine anno

Grazie infatti ad alcuni risparmi nel 2025, e dovendo implementare l’organico, la Città ha deciso di pubblicare entro fine anno una nuova selezione nell’Area degli Istruttori per il profilo di Istruttore Amministrativo. Otto dipendenti saranno a valere sul piano assunzioni dell'anno 2025, mentre 22 unità sul 2026.

“La Città di Torino è una macchina amministrativa complessa che richiede professionalità giovani e preparate. Dal buon funzionamento degli uffici comunali, infatti, dipende anche l’efficienza del servizio offerto ai cittadini” commenta la vicesindaca Michela Favaro.

Cinzia Gatti

