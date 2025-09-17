Distrutta saracinesca del Carrefour durante la manifestazione per Gaza. La rabbia di chi c'era: "Così si rovina tutto"

Una manifestazione che si è svolta in modo pacifico per tutta la sua durata e che ha lasciato con l'amaro in bocca i tanti che hanno partecipato.

Erano in molte, di ogni età, le persone che ieri sera si sono radunate in piazza Castello in solidarietà alla popolazione palestinese, dopo che i carri armati israeliani sono entrati nella città di Gaza. Un sostegno anche per l'azione della Global Sumud Flotilla che sta tentando di portare aiuti in una terra devastata dagli orrori della guerra.

Migliaia di partecipanti, con bandiere palestinesi e striscioni, hanno sfilato per poi attraversare corso Vittorio Emanuele II e raggiungere via Madama Cristina.

Qui un piccolo gruppo di persone si è staccato e ha divelto la saracinesca del supermercato Carrefour realtà da tempo nelle mire dei Pro Pal per la sua stretta partnership con Israele. Con alcune bandiere si sono introdotti per qualche minuto all'interno dell'esercizio di San Salvario al civico 66.

Tra i partecipanti anche Paola Farinetti, operatrice culturale, sorella di Oscar e moglie dello scomparso cantautore Gianmaria Testa. Affida a un lungo post su Facebook la rabbia per un'azione arrivata a conclusione di una marcia all'insegna della gioia e della pace. "Sono incazzata nera - ha scritto Farinetti -. Eravamo in tanti, gioiosi, compatti, convinti, universitari, donne di mezza età come me e vecchi".

Ma quando ha visto il blitz al supermercato "Ho urlato come una pazza che era sbagliato, che ci stavamo comportando come gli stessi che criticavamo, che ci facevamo noi stessi fascisti."

"Ma la mia voce era isolata e quasi mi picchiavano. Non è questo il mondo che voglio! Non ha senso che siam l’uno contro l’altro armati. Così si rovina tutto, ancora di più di quanto è già rovinato", si chiude così il suo post.

Intanto sono in fase di individuazione i responsabili del gesto. Ora si teme una possibile escalation per le proteste organizzate nei prossimi giorni. Quella regionale del 20 settembre e lo sciopero di lunedì 22 settembre. Entrambi all'insegna del motto: "Blocchiamo tutto".