Moncalieri, l'area pic nic vicino al Chisola sommersa dall'erba alta

L'erba del vicino non è sempre più verde, come recita un vecchio proverbio, ma talvolta può essere più folta. Dopo il problema della ciclabile invasa dalla giungla, ecco che a Moncalieri si deve fare i conti con la vegetazione e l'erba alta che sommergono l'area pic nic vicino al Chisola.

La rabbia di fruitori e residenti

Le segnalazioni sono arrivate da alcuni fruitori e dai residenti della zona, che lamentano il mancato taglio, che ha portato quel tratto vicino al torrente ad essere quasi nascosto dal verde ridondante.

Come non bastasse, qualcuno ha segnalato anche l'abbandono di rifiuti e oggetti vari, da chi utilizza l'area per fare merende e pic nic. Quando l'inciviltà la fa da padrone, insomma, come se tutto fosse concesso, proprio perché si è circondati da una piccola giungla che sembra inghiottire tutto.