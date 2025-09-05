Ciclabile invasa dalla giungla a Moncalieri: rabbia e polemiche

Benvenuti nella giungla. No, non stiamo della versione italiana della celebre canzone dei Guns N' Roses, ma della ciclabile di Moncalieri sommersa dall'erba alta e dalla vegetazione che ha scatenato la rabbia di chi ama le due ruote.

Tra strada Vignotto e via Sestriere

Negli ultimi giorni una sorta di giungla ha parzialmente coperto una vasta parte del percorso dedicato a bici e mountain bike, lungo il collegamento tra strada Vignotto e via Sestriere. In questi giorni di fine estate, in cui la città è tornata a popolarsi, dopo il periodo delle ferie estive, sono ancora molti coloro che approfittano del farsi un giro sulle due ruote, ma in certi tratti occorre fare dei veri e propri slalom per non restare bloccati dal verde ridondante.

Amanti della bici sul piede di guerra

Naturale che gli amanti della bicicletta siano sul piede di guerra, come i pedoni e chiunque decida di utilizzare quel percorso. Si chiede un rapido intervento per tagliare erba ed arbusti, rendendo di nuovo perfettamente percorribile la ciclabile, per evitare che la giungla diventa padrona di un pezzo di città.