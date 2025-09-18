Domani il mondo del lavoro si ferma e manifesta contro l'occupazione di Gaza

Domani, venerdì 19 settembre, il mondo del lavoro sciopera e scende in piazza, in Piemonte e in tutta Italia, per unirsi al grido della società civile.

É tempo di agire: la situazione che negli ultimi giorni sta riguardando l’occupazione della Striscia di Gaza da parte del governo israeliano è un fatto di una gravità senza precedenti, che denunciamo con forza.

La CGIL torna a chiedere con urgenza che il governo italiano contribuisca, insieme agli altri governi e alle altre istituzioni internazionali, a bloccare ciò che sta avvenendo, fino ad arrivare alla convocazione di una conferenza di pace sotto l’egida dell’Onu.

Lavoratrici e lavoratori metalmeccanici, edili, chimici, dei trasporti, del commercio e della comunicazione si fermeranno per 4 ore.

Il settore dell’agroindustria incrocerà le braccia nell’ultima metà del turno, quello dei bancari nelle ultime due ore, mentre quelli dell’istruzione e del pubblico impiego svolgeranno assemblee in tutti i luoghi di lavoro indossando rispettivamente un fiocco nero e il segno del lutto al braccio.

Sul territorio regionale si fermeranno siti metalmeccanici (come Stellantis, Marelli, Avio, Lagostina), cantieri e siti edili (come Fassa Bortolo, Durbiano, Heidelberg), luoghi simbolo della cultura e dello spettacolo (come il Teatro Regio di Torino, che sciopererà nella seconda metà del turno).

Nel settore dei trasporti si fermeranno lavoratrici e lavoratori dei settori non compresi nell’applicazione della legge 146: merci e logistica, parcheggi, autostrade, porti.

In Piemonte, inoltre, si terranno presidi e manifestazioni in tutte le province: ad aprire la giornata sarà Asti, con un presidio in piazza Alfieri alle ore 11:30, davanti alla Prefettura. L’appuntamento di Torino è previsto alle ore 16:00 in piazza San Carlo, a Biella alle ore 18:00 in via Lamarmora (zona ATL), ad Alessandria alle 17:00 in piazza della Libertà (davanti alla Prefettura) e a Cuneo alle 17:00 in Largo Audiffredi. A Novara si terrà un presidio alle 16:30 in piazza delle Erbe mentre a Omegna (VCO) l’appuntamento è sempre alle 16:30 in piazza XXIV Aprile. Doppio appuntamento, infine, nel vercellese: le due piazze, infatti, si terranno in contemporanea a Vercelli alle ore 16:00 in via Vittorio Veneto e a Borgosesia alla stessa ora in piazza Mazzini.