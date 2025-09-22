A Torino tornano i “Dialoghi sulla vita”: otto incontri tra filosofia, letteratura e impegno civile

Dal 25 settembre al 4 dicembre, Casa FARO a Torino ospiterà la seconda edizione dei Dialoghi sulla vita, un ciclo di otto incontri pubblici promossi dalla Fondazione FARO. Il programma, curato dall’Ufficio Culturale della fondazione, mette al centro temi esistenziali e sociali attraverso il confronto tra filosofia, psicologia, letteratura e cittadinanza attiva.

Tra gli argomenti al centro degli appuntamenti: amore, genitorialità, corpo, cura, disuguaglianze di genere, maternità, invecchiamento e suicidio.

“Il nostro sguardo attento alla vita nasce proprio dal confronto quotidiano con la sua fine”, spiega Marina Sozzi, co-responsabile dell’Ufficio Culturale. “Da questa consapevolezza nasce il desiderio di aprire uno spazio di riflessione sulle fragilità che attraversano ogni relazione umana.”

L’Ufficio Culturale della Fondazione FARO è stato istituito nel 2024 con l’obiettivo di condividere, attraverso iniziative culturali, il patrimonio di pensiero e sensibilità maturato nell’ambito delle cure palliative. Tutti gli incontri sono aperti al pubblico.



Il ciclo si apre giovedì 25 settembre alle 18 con un dibattito sul tema L’amore è cambiato?, che mette in discussione la visione tradizionale della coppia. Intervengono la filosofa Annalisa Ambrosio, la docente Vittoria Baruffaldi e il poeta Guido Catalano, moderati dalla giornalista Enrica Caretta.

Il secondo appuntamento è previsto per sabato 27 settembre alle 11 con l’incontro Crescere figli in un mondo difficile, dedicato alle sfide della genitorialità contemporanea. Ne discutono la neuropsichiatra infantile Elena Rainò e lo scrittore Fabio Geda, in dialogo con Silvia Trisolino.

Gli incontri si tengono a Casa FARO, in via Botero 16 a Torino. Ingresso libero, con registrazione via email (casafaro@fondazionefaro.it) o WhatsApp (351 6296492).